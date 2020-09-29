أول تعليق من "الاتحاد الأوروبي" على إرسال تركيا مقاتلين سوريين إلى أذربيجان

علق "الاتحاد الأوروبي"، على الأنباء التي تتحدث عن نقل أنقرة مقاتلين سوريين للقتال إلى جانب أذربيجان ضد أرمينيا في الإقليم المتنازع عليه بين الدولتين.

وقال المتحدث الرسمي باسم هيئة الشؤون الخارجية في الاتحاد الأوروبي بيتر ستانو: إن "الاتحاد الأوروبي لديه علم بتقارير تفيد بقيام أنقرة بنقل مقاتلين سوريين للقتال إلى جانب الأذريين".

وأضاف "ستانو": أن "الاتحاد الأوروبي يكرر دعواته بالامتناع عن أي تدخل أجنبي في النزاع بين الطرفين، وأنه لم يرَ ما يؤكد هذه المعلومات التي تتحدث عن إرسال المقاتلين السوريين إلى هناك".

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ودعا المتحدث الرسمي لوقف القتال بين الأطراف المتنازعة، وعدم تدخل دول المنطقة في النزاع على الإقليم المذكور.

ونفت الحكومة الأذرية نبأ إرسال تركيا مقاتلين سوريين للقتال إلى جانب جيشها، وذلك على لسان مساعد رئيس الدولة، حكمت جاد جييف، الذي اعتبر أن "الشائعات التي تزعم إرسال مسلحين من سوريا إلى أذربيجان هي استفزاز آخر من الجانب الأرميني ومحض هراء.

وكانت وسائل إعلام روسية تحدثت عن إرسال تركيا قرابة 4000 مقاتل سوري للقتال إلى جانب جيش أذربيجان في حربه ضد الإقليم الانفصالي.