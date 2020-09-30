بعد تصاعد الخلافات مع روسيا.. أرتال ضخمة للجيش التركي تدخل إلى إدلب

شهدت محافظة إدلب، خلال الأربع والعشرين ساعةً الماضية، حركة عسكرية مكثفة للجيش التركي، وسُجل خلال هذه الفترة دخول ستة أرتال كبيرة، عبر منفذ كفرلوسين الحدودي.

وأفادت مصادر محلية، بأن ثلاثة أرتال كبيرة للجيش التركي، دخلت الليلة الفائتة من معبر كفرلوسين شمال إدلب، باتجاه مراكز تواجد الجيش التركي على أطراف المحافظة، لتنضم لثلاثة أخرى دخلت في وقت سابق.

وأضافت المصادر أن التعزيزات شملت ما يزيد عن تسعين آلية متنوعة، منها آليات مصفحة وأخرى كبيرة محملة بالذخائر والمواد اللوجستية.

وأشارت المصادر إلى أن التعزيزات توزعت على النقاط والقواعد العسكرية التركية بريف إدلب الجنوبي والغربي والجنوبي الشرقي.

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وتأتي تلك التعزيزات بعد خلافات بين روسيا وتركيا بخصوص إدلب، حيث طالبت روسيا خلالها اللقاء الأخير الذي جمع مسؤولي البلدين في أنقرة مؤخرًا الجانب التركي بسحب بعض نقاطه العسكرية وعتاده الثقيل جنوب الطريق الدولي (m4)، حسب ما نقلت وسائل إعلام روسية.

وجاءت المطالبات الروسية مع خطوة من قِبل قوات الأسد بنفس الصدد، حيث دفعت الأخيرة بعض الشبيحة المحليين وأعضاء حزب البعث للتظاهر أمام نقاط المراقبة التركية شرقي إدلب، بلباس مدني وقاموا برميها بالحجارة، ما دفع الجيش التركي لفضهم بالقنابل المسيلة للدموع.

وكانت روسيا وتركيا قد وقعتا اتفاقًا، في مطلع شهر آذار/مارس من العام الجاري، يقضي بوقف إطلاق النار في إدلب وإعادة النازحين إلى مناطقهم التي هجروا منها، وتسيير دوريات مشتركة تمهيدًا لفتح الطريق الدولي (m4) أمام الحركة التجارية، إلا أن النظام والقوات الروسية لم يلتزما بالاتفاق وبقيت الأمور على وضعها الراهن.