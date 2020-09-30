طرد مسؤول في "حزب البعث" خلال تشييع قتلى "الفيلق الخامس" بالسويداء

أفادت مصادر محلية، بأن أهالي مدينة السويداء جنوبي سوريا، طردوا مسؤولًا كبيرًا في "حزب البعث"، أرسله النظام لحضور مراسم تشييع قتلى السويداء، الذي سقطوا أمس الثلاثاء، في اشتباكات مع الفيلق الخامس، المدعوم روسيًّا.

وأكد موقع "السويداء 24" أن أهالي السويداء، طردوا أمين فرع حزب البعث ومسؤولي النظام الذين حاولوا حضور مراسم تشييع 15 قتيلًا سقطوا خلال مواجهات الأمس.

وأضاف المصدر أن التشييع للشبان الذين قتلوا على تخوم بلدة القريا بريف المحافظة الجنوبي، بدأ في تمام الساعة العاشرة صباح اليوم، في الملعب البلدي بمدينة السويداء.

وكانت صفحات محلية في السويداء، نعت 15 شابًا من أبناء المدينة وأكدت إصابة 63 آخرين بجروح متفاوتة بعضها خطرة، نتيجة الاشتباكات بمختلف أنواع الأسلحة بين ميليشيا محلية واللواء الثامن التابع للفيلق الخامس المدعوم روسيًّا.

الجدير ذكره أن محافظة السويداء لم تنخرط بشكل كبير في القتال إلى جانب قوات الأسد ضد فصائل الثورة السورية، وحتى هذا الوقت يمتنع معظم أبنائها عن الالتحاق بالخدمة العسكرية الإلزامية والاحتياطية، وهو ما أغضب قوات الأسد وروسيا التي تثير النعرات الطائفية بين الفينة والأخرى بين قرى درعا والسويداء.