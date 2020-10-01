فصائل السويداء تطالب الفيلق الخامس الروسي بالانسحاب وتهدد بالتصعيد

طالبت فعاليات درزية فصائلية وأخرى قيادية لدى طائفة الموحدين الدروز بضرورة انسحاب الفيلق الخامس المدعوم روسيًا من أطراف السويداء.

وقد هدد قائد حركة رجال الكرامة الشيخ "أبو حسن يحيى الحجار" الفيلق الخامس التابع لروسيا في حال لم ينسحب ويتوقف عن استفزازاته، وتحدث عن تاريخ الفيلق الخامس وأنه كان يقاتل قوات الأسد قبل أن يقتحم بلدة "القريّة"، وأن الفصائل المحلية الموالية للنظام مستعدة للدفاع عن المنطقة من ذلك الخطر.

من جانب آخر، دعا الرئيس الروحي لطائفة الموحدين الدروز في فلسطين الشيخ "موفق طريف" الجانب الروسي للجم اعتداءات الفيلق الخامس على بلدة القريّة.

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وبحسب موقع "السويداء 24" فإن "طريف" اتصل بنائب وزير الخارجية وموفد الرئيس الروسي إلى سوريا "ميخائيل بوغدانوف" وطالبه بوقف استفزازات الفيلق الخامس وقائده على البلدة المذكورة.

وتوعد شيخ الطائفة أنّ تلك الأفعال لن تمر مرور الكرام، وتطرق إلى مكانة بلدة القريّة الهامة بالنسبة لدروز العالم أجمع.

يذكر أن دروز السويداء اتجهوا منذ انطلاق الثورة السورية للنأي بأنفسهم عن الحرب، ومنعوا أبناءهم من الانخراط فيها، باستثناء بعض الميليشيات التي ساعدت الأسد في عدة مناطق، إلا أن نظام الأسد وداعميه حاولوا مرارًا خلق الفتن والبلابل بين درعا والسويداء لجر شباب الأخيرة للانخراط في الصراع.