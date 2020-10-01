الجيش التركي يسيّر دورية عسكرية على طريق m4 في إدلب دون الروس

سير الجيش التركي، صباح اليوم الخميس، دورية عسكرية على طريق حلب اللاذقية المعروف بطريق m4، بالتزامن مع تحليق طائرات استطلاع تركية.

وقالت مصادر محلية إن الجيش التركي سير ثماني آليات عسكرية مدرعة على الطريق الدولي m4 بدءًا من بلدة ترنبة شرقي إدلب، وانتهاء ببلدة عين الحور بريف اللاذقية الشمالي.

وغاب عن هذه الدورية الحضور الروسي إثر خلافات برزت خلال الأسابيع الأخيرة، بعد الحديث عن عروض قدمتها روسيا لتركيا بتخفيض عدد نقاطها في جنوب إدلب وسحب عتادها الثقيل.

وكانت القوات التركية قد عززت نقاط تمركزها في أرياف إدلب وحلب خلال اليومين الماضيين بأكثر من سبعة أرتال تجاوز تعداد آلياتها المئة.

يذكر أن آخر دورية مشتركة سيرتها الدولتان في الخامس والعشرين من شهر آب الماضي، وبعدها سيرت تركيا ثلاث دوريات إثر قيامها بإجراءات أمنية وتمشيط لطرفي الطريق سبقت تسييرها.