جهاز الأمن العام بإدلب يفك لغز جريمة قتل بشعة

علق جهاز الأمن العام في إدلب على حادثة مقتل شخص مدني برصاص الجهاز الأمني في مدينة كفرتخاريم بريف إدلب الشمالي الغربي، والتي أثارت ضجة إعلامية.

وأوضح "ضياء الدين العمر" القيادي في جهاز الأمن العام لشبكة "الدرر الشامية" ملابسات القضية قائلاً: "إن جهاز الأمن العام في المناطق المحررة -قسم مكافحة الجريمة المنظمة- نفذ، أول أمس الثلاثاء، عملية نوعية استهدفت إحدى خلايا الخطف في المدينة المذكورة، حيث قتل فيها أحد عناصر هذه الخلية".

وبناء على ما تقدم نفى "العمر" الأخبار المتداولة بشأن مقتل مدني في "كفرتخاريم"، داعيًا الوكلات وعموم الصفحات على مواقع التواصل الاجتماعي إلى تحري الدقة والمصداقية والتثبت قبل نقل الأخبار، خاصة ما يرتبط بالثورة ويعود عليه سلباً أو إيجاباً.

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وقد نشر جهاز الأمن العام "قسم مكافحة الجريمة المنظمة" عبر معرفاته الرسمية أنه أوقع أفراد خلية خطف في كمين محكم بمنطقة كفرتخاريم، واشتبك مع أفرادها بعد مقاومتهم عناصر القوة التنفيذية.

وأضاف أن أحد أفراد الخلية قتل بعد إصابته نتيجة الاشتباك، وأن العملية جارية لملاحقة جميع أفراد الخلية.

الجدير بالذكر أن الجهاز الأمني المذكور أعلن يوم أمس عن ضبط عبوات ناسفة روسية الصنع بحوزة خلية تابعة لنظام الأسد؛ قبض عليها قبل يومين.