دار ابن كثير في إدلب تكرم 16 حافظًا لكتاب الله بحضور عدد من المشايخ والدعاة

قراءة أقام دار ابن كثير لتحفيظ القرأن الكريم في الشمال المحرر بتكريم 16 حافظًا لكتاب الله بشكل كامل بالإضافة لتكريم 2 من المجازين وذلك بحضور أهالي الأطفال الذين تكرموا وعدد من المشايخ والدعاة.

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