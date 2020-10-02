سوريا

محاولة اختطاف ضابط من قوات الأسد في السويداء وسط توتر واستنفار أمني

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أفادت مصادر محلية، بأن مسلحين مجهولين هاجموا مدرسة ابتدائية في مدينة السويداء، أمس الخميس، وحاولوا اختطاف ضابط من قوات الأسد.

وذكرت شبكة "السويداء 24" على صفحتها في "فيس بوك" نقلًا عن مصادرها في مدرسة "زياد العشعوش" تفاصيل الحادثة، حيث "أن عصابة هاجمت ضابط من خارج المحافظة أمام المدرسة، بعد أن أوصل زوجته (المعلمة) وطفلهما إليها بسيارته الخاصة".

وأضافت أن الضابط فرّ أمامهم برفقة زوجته وابنه إلى داخل حرم المدرسة ليتبعهم المسلحون ويطلقوا رشقات من الرصاص باتجاههم.

وأكد المصدر أن الضابط لم يصب بإطلاق النار وتمكن من الهرب، فيما قام المسلحون بضرب طفله، وبعدها قادوا سيارته وخرجوا من المدرسة.

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وأشارت الشبكة إلى أن حالة من الهلع والرعب أصابت الطلاب الذين هرب بعضهم خارج المدرسة، وقامت المعلمات بإدخال بقية الطلاب إلى صفوفهم.

وأردف المصدر أن المسلحين كانوا يرتدون عصبة على الجبين ولباسًا ملونًا بلوني الرمادي والأزرق، لكن لم يتمكن أحد من التعرف على هويتهم.

هذا وتعتبر الحادثة واحدة من عشرات الحوادث التي تتكرر في مناطق سيطرة نظام الأسد، حيث تنتشر الميليشيات متعددة الولاءات والأهداف، والتي يسعى كل منها لتثبيت نفوذه، ويكثر في تلك المناطق عامة والجنوبية من سوريا خاصة عمليات اغتيال الضباط وعناصر النظام والمصالحات.

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