المخدرات تغزو مدارس دمشق

غزت ظاهرة تعاطي المخدرات بعض المدارس في محافظة دمشق، خلال الفترة الماضية، وبدأت تتفشى بين المعلمين.

وأكدت مصادر محلية، أن عدة مدارس في غوطة دمشق الشرقية شهدت رواجًا للمخدرات، حيث يتعاطاها المعلمون داخل وخارج تلك المدارس.

وأضافت أن مدرسة بلدة "أوتايا" الابتدائية في الغوطة الشرقية، شهدت قيام مدرسين فيها بتعاطي الحشيش المخدر أثناء الدوام، وأن تأثير المادة المخدرة ظهر عليهم عدة مرات من خلال التأخر عن تأدية واجباتهم وعدم الالتزام بتوقيت حصصهم الدراسية، وقيامهم بصرف الطلاب قبل انتهاء الدوام.

وأشارت المصادر أن أهالي المنطقة اشتكوا كثيرًا من هذه الحالة لمديري المدارس، لكن قوبلوا بالتهديد والوعيد بالملاحقة الأمنية في حال استمروا بالشكاوي، وهو ما اضطرهم لنقل أبنائهم إلى مدارس أخرى.

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وأوضحت المصادر أن تجارة المخدرات تشهد رواجًا كبيرًا في دمشق وريفها، بسبب قيام مسؤولي النظام بتسهيل تجارتها لما تحققه لهم من مكاسب مادية.

وبحسب المصادر، فإن عملية نقل المواد المخدرة لمناطق دمشق تتم عن طريق شبكات مرتبطة بميليشيا حزب الله اللبناني التي تستغل حواجزها في القلمون لتهريبها.

وخلال الفترة الماضية، أصبحت سوريا -تحت سلطة نظام الأسد- من أكثر دول العالم عملًا في تجارة وتهريب المخدرات، حيث ضبطت كل من رومانيا وإيطاليا وتركيا واليونان وعدد من دول الخليج شحنات مخدرات ضخمة مهربة من سوريا بطرق متعددة.

وتعتبر تجارة المخدرات من أكثر التجارات رواجًا في مناطق سيطرة نظام الأسد، وخصوصًا خلال السنوات الماضية، حيث أصبحت سوريا بلدًا لعبور شحناتها إلى دول الجوار العربية والأجنبية.