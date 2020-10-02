تركيا تزف بشرى سارة لطلاب جامعة إدلب.. ومصدر مسؤول يوضح

زفت الحكومة التركية بشرى سارة لطلاب جامعة إدلب، من شأنها أن تفتح المجال أمامهم باتجاه أوسع، وبخطوات لاحقة في المستقبل القريب.

وفي تصريح خاص لشبكة "الدرر الشامية"، قال رئيس جامعة إدلب الدكتور "أحمد أبو حجر": "بعد سعي حثيث لاعتماد شهادة جامعة إدلب ضمن الجامعات التركية، تم التواصل مع المؤسسات التعليمية في الجانب التركي، وبناء عليه تم قبول اعتماد طلاب جامعة إدلب ضمن المنحة التركية".

وأضاف: "تم قبول 30 طالبًا بشكل عام، منهم 25 طالب ماجستير و5 طلاب دكتوراه في معظم الاختصاصات وضمن الجامعات الحكومية التركية والذي تعتبر من الجامعات التركية الرائدة".

وقد نشرت الجامعة عبر معرفاتها الرسمية بطاقة تهنئة لطلابها المشمولين بالمنحة جاء فيه: "تبارك جامعة إدلب لأبنائها المتخرجين من حملة الإجازة الجامعية وحملة الماجستير قبولهم النهائي في المنحة التركية لمتابعة الماجستير والدكتوراه في مختلف الاختصاصات وضمن الجامعات الحكومية التركية".

وختمت الجامعة بتوجيه الشكر لكل من أسهم معها في هذا الإنجاز الكبير، وخصت بالذكر مكتب العلاقات الخارجية في حكومة الإنقاذ السورية ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي، وذلك لدورهم الكبير في التنسيق لنجاح المشروع المذكور.