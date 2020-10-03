"نظام الأسد" ينحاز إلى أرمينيا ضد أذربيجان في أول موقف رسمي.. ويحذر من المخطط التركي

انحاز "نظام الأسد"، اليوم السبت، إلى أرمينيا ضد أذربيجان، وذلك في أول موقف رسمي له بشأن الحرب الدائرة بين البلدين في إقليم "ناغورنو قره باغ".

وقال النظام: إنه يعرب "عن الأسف الشديد للمواجهات الحاصلة بين أرمينيا وأذربيجان والتي راح ضحيتها عدد كبير من الجانبين وتتقدم بالمواساة إلى عائلات الضحايا والتمنيات بالشفاء العاجل للجرحى".

وأضاف: أنه "يناشد البلدين الجارين أرمينيا وأذربيجان لوضع حد للتصعيد الحالي وإيجاد تسوية للخلاف بينهما بالطرق السلمية، فإنها تحذر من التدخل التركي السافر في هذا النزاع".

وزعم "نظام الأسد"، أن التدخل التركي "يهدف إلى تأجيج الأوضاع بما يتسق مع سلوكيات النظام التركي في خلق التوترات، وإذكاء نار الفتن في أكثر من مكان في العالم".

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وختم النظام السوري، بأنه "يهيب بالحكومة الأذربيجانية إلى التنبه وعدم الوقوع في فخ المخطط التركي والاستجابة إلى المبادرات الأرمينية بالتهدئة والحوار وحل الخلافات بينهما سلميًا".

ويعد بيان حكومة النظام السوري؛ انحيازًا لصالح أرمينيا ضد أذربيجان لا سيما وأن الأخيرة في تحالف استراتيجي مع تركيا، كما أنه استغل الوضع للهجوم على تركيا.

جدير بالذكر أن أذربيجان اتهمت "نظام الأسد" بنقل ميليشيات وعناصر مسلحة من الأرمن في سوريا إلى مناطق النزاع؛ حيث يتركز أغلب الأرمن في سوريا بمحافظة حلب ودمشق ومناطق شمال شرق سوريا.