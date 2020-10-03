سوريا

قتلى في هجوم جديد استهدف ميليشيات الأسد بمدينة حلب

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شهدت مدينة حلب الواقعة في شمال سوريا، مقتل عدد من عناصر "لواء القدس" الفلسطيني المنضوي ضمن التشكيلات العسكرية لقوات الأسد.

وأكدت مصادر خاصة لشبكة "الدرر الشامية" أن ثلاثة شبان قاموا بطعن عنصرين من الميليشيا الفلسطينية، صباح اليوم السبت، بالقرب من مسجد عمر بن الخطاب في حي الكلاسة وسط مدينة حلب، ما أدى لمقتلهما على الفور.

وأضافت المصادر أن الأهالي عثروا على الجثتين مرميتين على الأرض بعد أن فرّ الفاعلون، فقامت دوريتين من "لواء القدس" بنقلهم إلى إحدى النقاط الطبية.

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وأشارت إلى أن الميليشيا أطلقت رصاصًا كثيفًا، ما أدى لحدوث حالة خوف وذعر بين المدنيين، وسيّرت دوريات في الحي الذي شهد الحادثة، حيث لا تزال تجوب الشوارع حتى ساعة إعداد هذا الخبر.

وسبق أن قتل عنصر آخر من اللواء قبل يومين، في حي السكري داخل مدينة حلب، حينما كان يلعب ببندقيته، لتخرج رصاصة عن طريق الخطأ وتصيبه في رأسه.

هذا ويعاني نظام الأسد من صعوبة بالغة في ضبط المناطق الواقعة تحت سيطرته، حيث تشهد عمليات قتل واغتيالات وخطف بقصد طلب الفدية وسرقات بطرق كثيرة.

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