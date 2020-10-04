طالت عناصر من "حزب الله".. ميليشيا "قسد" تنفذ حملة اعتقالات بدير الزور

شنَّت قوات "سوريا الديمقراطية" المعروفة بـ (قسد) حملة اعتقالات واسعة في ريفي دير الزور الغربي والشرقي، طالت عناصر من ميليشيا "حزب الله".
وأكد موقع "نداء الفرات" المتخصص بأخبار البادية والمنطقة الشرقية، أن ميليشيا "قسد" شنَّت حملة اعتقالات واسعة في بلدة ذيبان بريف دير الزور الشرقي.
وأضاف أن الميليشيا طوقت البلدة من جميع الاتجاهات واستقدمت قوة عسكرية كبيرة بدعوى البحث عن مطلوبين.
من جانب آخر، اعتقلت قوة من (قسد) عنصرين تابعين لميليشيا "حزب الله" السوري، مساء أمس السبت، على حاجز لقوات "الأسايش" التابعة للميليشيات الكردية ببلدة الحصان غربي محافظة دير الزور، بحسب موقع "نداء الفرات".
وأشار إلى أن العنصرين المعتقلين ينحدران من بلدة التبني بريف دير الزور الغربي، والتي تسيطر عليها ميليشيات إيران والأسد.
هذا ويعاني قاطنو مناطق شمال شرق سوريا، وخصوصًا العرب، من الحملات الأمنية المتكررة بحقهم، بحجج متعددة، بعضها بدعوى التخلف عن الخدمة الإلزامية، وبعضها بذريعة الارتباط بتنظيم "الدولة".
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