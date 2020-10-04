مقاتلون أرمن من سوريا يتوجهون إلى أرمينيا للقتال ضد أذربيجان

اتهمت أذربيجان الحكومة الأرمينية بجلب مرتزقة أرمن من سوريا للقتال إلى جانبها في المعارك المشتعلة في إقليم "ناغورني قره باغ" المحتل.

وقالت وزارة الدفاع الأذربيجانية إن "مرتزقة سوريين يقاتلون في صفوف الجيش الأرمني خلال الاشتباكات الدائرة على جبهة إقليم قره باغ".

وأفاد الناطق باسم وزارة الدفاع الأذرية أنار أيوازوف، بأنه تم العثور على مرتزقة سوريين من أصول أرمينية بين جثث القوات الأرمينية على جبهة "ناغورني قره باغ".

ومن جانبه، قال مساعد الرئيس الأذري، حكمت حاجييف: نرى أن الجانب الأرميني يحاول جلب مرتزقة أجانب، خصوصًا من أصل أرميني، من دول ثالثة إلى أرمينيا للقتال ضد أذربيجان

وأضاف إن أرمن من سوريا ولبنان ينتشرون حاليًا في أرمينيا وهم في صفوف القوات المسلحة الأرمينية التي تقاتل ضد أذربيجان.

وبحسب مصادر سورية محلية، توجّه بضع مئات من أرمن سوريا إلى أرمينيا للمشاركة في القتال، الأمر الذي نفاه مسؤول أرميني في شمال سوريا لـ"فرانس برس".

وفي السياق ذاته، اعترف الرئيس الأرميني، أرمين سركيسيان، بوجود مقاتلين أجانب، في صفوف القوات الأرمينية، المشاركة في المعارك مع الجيش الأذري، في إقليم ناغورني قره باغ.

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واعتبر "سركيسيان" أن وجود مقاتلين أجانب من الأرمن بين قواته "أمر طبيعي" في الصراع المسلح مع أذربيجان على إقليم ناغورني قره باغ الحدودي.

وقال: "من حق أي أرمني أن يقاتل إلى جانب أرمينيا، لا عيب في أن يساعد الأرمن أشقاءهم".

وتراشقت أذربيجان وتركيا من جهة وأرمينيا من جهة أخرى الاتهامات بشأن جلب مقاتلين سوريين، بالتزامن مع تفجر الأوضاع في إقليم ناغورني قره باغ واحتدام الحرب الدائرة بين البلدين.

ونقلت وكالة "إنترفاكس" الروسية عن سفير أرمينيا لدى روسيا، فاردان توغانيان، زعمه أن تركيا نقلت نحو 4 آلاف مقاتل من شمال سوريا إلى أذربيجان، وفي المقابل رد حكمت حاجييف، مساعد رئيس أذربيجان للسياسة الخارجية على الاتهامات الأرمنية، نافيًا صحة التقرير عن جلب بلاده مقاتلين سوريين، ووصفها بأنه "هراء".

والأحد الماضي، اندلعت اشتباكات على خط الجبهة بين أذربيجان وأرمينيا، إثر إطلاق القوات الأرمينية النار على مواقع سكنية مدنية بأذربيجان.

وتحتل أرمينيا منذ عام 1992، إقليم "قره باغ" (يتكون من 5 محافظات)، و5 محافظات أخرى غربي البلاد، إضافة إلى أجزاء واسعة من محافظتي "آغدام"، و"فضولي".