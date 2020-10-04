سلطنة عمان تتخذ إجراءً هو الأول من نوعه تجاه نظام الأسد

اتخذت سلطنة عمان، اليوم الأحد، إجراء تجاه نظام الأسد، هو الأول من نوعه منذ اندلاع الثورة السورية عام 2011.

وذكرت وزارة الخارجية في نظام الأسد عبر صفحتها الرسمية على موقع "فيسبوك" أن السفير العُماني، تركي محمود البوسعيدي سلم أوراق اعتماده سفيرًا مفوضًا وفوق للعادة لسلطنة عمان في دمشق.

وتسلم الأوراق زير خارجية النظام وليد المعلم، الذي تبادل الأحاديث مع البوسعيدي حول العلاقات الثنائية وتعزيز التطور والتعاون بين بلديهما بمخلتف المجالات.

ولتصبح بذلك سلطنة عمان أول دولة خليجية تعين سفيرًا لها لدى دمشق منذ اندلاع الثورة السورية عام 2011، وإغلاق البعثات الدبلوماسية.

وكانت تقارير إعلامية كشفت أن اتصالًا هاتفيًا جري قبل أيام بين وزير خارجية سلطنة عمان بدر بن حمد البوسعيدي، وسيرجي لافروف وزير خارجية روسيا، بحثا خلاله الدور العماني في مجلس التعاون الخليجي والجامعة العربية بشأن دعم بشار الأسد.

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وأضافت المصادر أيضًا، أن "لافروف" نسق مع وزير خارجية سلطنة عمان ، مسألة إعادة تأهيل رئيس النظام السوري بشار الأسد عربيًا وإعادته إلى الجامعة العربية، والتوسط لدى السعودية بهدف إقناعها لتغيير الموقف من رئيس النظام السوري.

وفي 12 نوفمبر/تشرين الثاني 2011، اتخذت الجامعة العربية قرارًا بتعليق عضوية سوريا، ومؤخرًا، أعادت دول عربية عديدة علاقاتها مع دمشق. وتمثل ذلك بافتتاح كل من الإمارات العربية المتحدة والبحرين سفارتيهما في دمشق بعد إغلاقها منذ العام 2012.

ويقتصر التمثيل في سفارة أبوظبي على قائم بالأعمال، وكذلك الحال بالنسبة لسفارة المنامة.

ويعرف عن سلطنة عمان أنها الدولة الخليجية الوحيدة التي لم تقطع علاقاتها الدبلوماسية مع النظام السوري في أعقاب الثورة السورية.

وكان رئيس النظام السوري، بشار الأسد، استقبل يوم 2019/7/9، وزير خارجية سلطنة عُمان، وناقشا آخر التطورات على الساحتين الإقليمية، والتحديات السياسية والاقتصادية.