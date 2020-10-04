ميليشيات إيرانية ترتكب مجزرة جديدة بحق سوريين في ريف حمص

ارتكبت الميليشيات الإيرانية مجزرة جديدة بحق مدنيين من ريف حمص، مساء أمس السبت، وقامت بسرقة أموالهم وقطعان من المواشي. وفي التفاصيل، أكدت مصادر محلية أن الميليشيات الإيرانية اقتحمت قرية الدوة بريف حمص الشرقي، والتي تقطنها عشيرة العكيدات، وقامت بقتل اثني عشر مدنيًا، بينهم نساء وأطفال. وأضافت المصادر أن جميع الأشخاص الذين تمت تصفيتهم من قبل الميليشيات يعملون في رعي الأغنام، وقد سرقت قطعانهم وسياراتهم ومصاغهم الذهبي. وكانت الميليشيات الإيرانية ارتكبت مجزرة أكثر بشاعة قي ناحية السعن بريف حماة الشرقي منذ أيام، راح ضحيتها أكثر من 10 مدنيين. ووقعت تلك المجزرة في قرية الفاسدة التي تعرضت لهجوم من الميليشيات الإيرانية، وقامت باختطاف خمسة أشخاص بعد أن ارتكبت المجزرة. وتكررت حوادث القتل في المناطق التي تسيطر عليها الميليشيات الإيرانية بأرياف حمص وحماة وحلب، وذلك بسبب الحقد الذي تبطنه تلك الميليشيات للسكان المحليين نتيجة الاختلافات المذهبية.

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