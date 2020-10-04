تطورات عسكرية على جبهات إدلب.. وأحداث جديدة في ريف اللاذقية

شنت قوات الأسد منذ ساعات الصباح الباكر من هذا ،اليوم الأحد، حملة قصف استهدفت عدة مناطق من ريفي إدلب واللاذقية، ما استدعى ردًّا قويًا من فصائل الثورة. وكشفت مصادر ميدانية عن تعرض عدة بلدات جنوبي جبل الزاوية لقصف مدفعي وصاروخي مصدره معسكرات النظام القريبة، وتركز القصف على محاور فليفل والفطيرة وسفوهن وكفرعويد بريف إدلب الجنوبي، وبلدة آفس شرقي المحافظة وقرية الزيتونة شمالي اللاذقية، حيث سقطت قذائف مدفعية بالقرب من نقطة عسكرية تابعة للجيش التركي. من جانب آخر، ردت فصائل الثورة السورية بقصف مواقع النظام التي يستخدمها كمنطلقٍ لقصفه على المناطق المحررة، وتركز القصف على مواقع قوات الأسد في مدينة سراقب شرقي إدلب. تزامن ذلك مع تحليق مكثف لطائرات الاستطلاع الروسية بنوعيها الصغير و"إل يوشن" حيث لاتزال تحلق في أجواء المنطقة حتى ساعة إعداد هذا الخبر. وتمكنت فصائل الثورة السورية من إسقاط طائرة استطلاع روسية كانت تحلق في أجواء تلال كبينة وريف إدلب الغربي، بحسب مراسل "الدرر الشامية". وكانت مصادر ميدانية وثقت، أمس السبت، مقتل ثلاثة عناصر من قوات الأسد بينهم ضابط، بالإضافة إلى إصابة آخرين بجروح، جراء الاشتباكات مع الفصائل على محاور جنوبي إدلب. يذكر أن محافظة إدلب وما يجاورها من مناطق محررة تخضع لاتفاق وقف إطلاق نار وقعته كل من تركيا وروسيا في الخامس من شهر آذار مارس المنصرم، لكن الأخيرة لم تلتزم بما تم الاتفاق عليه واستمرت بتوجيه ضرباتها الجوية على مناطق في العمق، بالإضافة إلى عدم اعتراضها على خروقات القصف اليومية التي تنفذها قوات الأسد.