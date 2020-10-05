سجلت الليرة السورية اليوم الاثنين تراجعًا في سعر صرفها أمام الدولار الأمريكي والعملات الأجنبية. 1 دولار أمريكي = 2270 ليرة للشّراء، و2310 للبيع. 1 يورو = 2655 ليرة للشّراء، و2707 للبيع. 1 ليرة تركية = 290 ليرة للشّراء، و297 للبيع. 1 دينار أردني = 3205 ليرة للشّراء، و3270 للبيع. 1 ريال سعودي = 603 ليرة للشّراء، و617 للبيع. 1 دولار أمريكي = 2260 ليراة للشّراء، و2300 للبيع. Advertisements 1 يورو = 2643 ليرة للشّراء، و2695 للبيع. 1 ليرة تركية = 289 ليرة للشّراء، و295 للبيع. 1 دينار أردني = 3191 ليرة للشّراء، و3255 للبيع. 1 ريال سعودي = 600 ليرة للشّراء، و614 للبيع. غرام عيار 18 = 104,473 ليرة سورية. غرام عيار 21 = 122,979 ليرة سورية.

Advertisements

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر الليرة السورية تعاود الهبوط مجددًا أمام الدولار.. وإليكم نشرة الأسعار على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع الدرر الشامية وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.