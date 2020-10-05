سوريا

توتر واشتباكات بين مسلحين وميليشيات الأسد بريف القنيطرة

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شهد ريف ريف القنيطرة، ليلة أمس الأحد ،اشتباكات عنيفة بين المدنيين وميليشيات تابعة لنظام الأسد.

وقالت مصادر محلية لـ"شبكة الدرر الشامية" إن المواجهات اندلعت بين أهالي بلدة ممتنة في ريف القنيطرة الأوسط ومحموعة محلية مسلحة تابعة لفرع الأمن العسكري التي يقودها "حسن هزاع محمد" استخدم خلالها الأسلحة الخفيفة والمتوسطة دون وقوع أي إصابات بشرية.

وأوضحت المصادر أن الاشتباك جاءت على خلفية ملاحقة واعتقال عدد من أبناء البلدة الأيام الماصية وتسليمهم لفرع الأمن العسكري في سعسع حيث كان اخرها اعتقال الشاب علاء ماجد الخطيب، مساء الجمعة الفائت.

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المصادر أكدت لـ"الدرر الشامية" أن  الاشتباكات تبعها استنفار أمني لفرع الأمن العسكري وتسيير دوريتين في بعض أحياء بلدة ممتنة وسط حالة من الخوف والهلع في صفوف المدنيين.

وكانت مواجهات اندلعت في أغسطس/ آب الماضي/ في مدينة خان أرنبة في ريف القنيطرة بين ميليشيا الدفاع الوطني وميليشيا حزب الله اللبنانية، نتيجة خلاف بين المجموعتين على تجارة المخدرات.

وتُعتبر تجارة المخدرات من أهم الموارد المالية لميليشيا "حزب الله" اللبناني وكذلك الميليشيات التابعة لنظام أسد، ومن أشهر هذه المخدرات وأكثرها ربحًا هي حبوب "الكبتاجون" التي موّلت خزائن "حزب الله" بمئات ملايين الدولارات.

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