سوريا

مفتي الأسد يُهدد أمريكا ويثير موجة سخرية واسعة

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أثار مفتي نظام الأسد، أحمد بدر الدين حسون، موجة سخرية واسعة، بعدما هدد الولايات المتحدة بالرد على اغتيال قاسم سليماني. 

جاء ذلك خلال لقاء "حسون" في دمشق، الأحد الفائت، ممثل الولي الفقيه في محافظة هرمزكان وإمام الجمعة في مدينة بندرعباس الإيرانية، وحجة الاسلام محمد عبادي زادة.

ونقلت وسائل إعلام النظام عن "حسون" قوله: "إن أعداء الإسلام -في إشارة إلى الولايات المتحدة الأمريكية- اغتالوا شهيدنا القائد الحاج قاسم سليماني ظلمًا وسيتلقون الرد على عمليتهم الغادرة هذه".

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وكان "سليماني" قائد "فيلق القدس" بالحرس الإيراني، قُتل  في مطلع يناير/ كانون الثاني من العام الجاري، في غارة بطائرة أمريكية في العراق.

سادت موجة من السخرية على مواقع التواصل الاجتماعي من تصريحات "حسون" والذي لم يستطع رأس نظامه الرد على الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الذي وصفه بـ"الحيوان"بعد الهجوم الكيماوي الذي استهدف مناطق الفصائل بدوما في أبريل/ نيسان 2018.

وقال بشار الأسد في مقابلة مع قناة "روسيا اليوم": "هذه ليست لغتي؛ ولذلك لا أستطيع استخدام لغة مماثلة.. في كل الأحوال، فإن ذلك لم يُحدث أي تأثير في نفسي".

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