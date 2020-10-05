فضيحة مدوية.. روسيا تستخدم الدعارة لتجنيد الشباب في دير الزور

كشفت ميليشيا "قسد" فضيحة مدوية للقوات الروسية، بعدما ألقت القبض على خلية تابعة لها تستخدم الدعارة في استقطاب الشباب في دير الزور.

وذكرت "شبكة دير الزور24" أن ميليشيا (قسد) اعتقلت أول أمس السبت، خلية تابعة للقوات الروسية، مكونة من 5 أشخاص، في بلدة ذيبان بريف دير الزور الشرقي، مهمتها تجنيد شباب يعمل لصالحها في مناطق شرق الفرات من دير الزور.

وأوضحت الشبكة أنه تم القبض على عناصر الخلية وبحوزتهم كاميرات وهواتف خلوية فيها مقاطع جنسية لعدد من أبناء المنطقة.

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وكشفت التحقيقات أنّ الخلية تستخدم الدعارة في استقطاب شبّاب المنطقة ومن ثمّ تصويرهم بأوضاع فاضحة وتهديدهم وابتزازهم عن طريق الصور والفيديو لتجنيدهم.

وعلى إثر ذلك، استنفرت القوات الروسية والميليشيات التابعة لها عناصرها منذ أمس في بلدة ذيبان ومحيطها.

وأكدت مصادر خاصة لـ"الدرر الشامية" أن ميليشيا محلية تابعة لروسيا اعتقلت صباح اليوم الاثنين، مجموعة مؤلفة من 6 عناصر من قوات (قسد) أثناء توجههم من بلدة ذيبان باتجاه بلدة الطيانة بدير الزور .