وفاة الناقد المسرحى حسن عطية بعد صراع مع مرض السرطان ‏

توفى الناقد المسرحى حسن عطية داخل غرفة العناية المركزة بمستشفى المعادى قسم الأورام، بعد صراعه مع مرض السرطان و تدهور حالته الصحية .
وكان مقربون قد صرحوا لـ"اليوم السابع" إن عطية يحتاج إلى نقل دم على وجه السرعة، وهو ما حاولت المستفى توفيره فى الساعات الأخيرة، لكنه لقى ربه بعد تدهور حالته.
وكانت حالة عطية الصحة تدهورت فى الفترة الأخيرة وتم إيداعه غرفة العناية المركزة بإحدى المستشفيات الخاصة، وذلك بعد أيام من خروجه من مستشفى قصر العينى الفرنساوى.
كان عدد من المسرحيين أبرزهم الدكتور علاء عبد العزيز رئيس مهرجان المسرح التجريبى والمخرج مازن الغرباوى والفنانة فاطمة محمد على، قد طالبوا بالدعاء للناقد الكبير بالشفاء العاجل .
يذكر أن الناقد حسن عطية حصل على الدكتوراه من العاصمة اﻹسبانية مدريد، عمل سابقا كعميد المعهد العالى للفنون الشعبية، وعميد المعهد العالى للفنون المسرحية، ونشر له العديد من الإصدارات منها (الثابت والمتغير: دراسات فى المسرح والتراث) و(سناء جميل: زهرة صبار قمرية) و(نجيب محفوظ فى السينما المكسيكية) و(ألفريد فرج: صانع الأقنعة المسرحية – المجلس الأعلى للثقافة - 2003 م) و(عزت العلايلى: ملح الأرض وحلوها).
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