صور للحظة اندلاع حريق ضخم فى "جبل مشغرة" بالبقاع اللبنانى

اندلع حريق هائل في جبل مشغرة بالبقاع الغربي اللبناني، مساء اليوم الجمعة، فيما أكدت الوكالة الوطنية للإعلام في لبنان، أن عناصر من الجيش والدفاع المدني والأهالي سارعوا إلى العمل على محاصرة النيران، في ظل ظروف صعبة نظرا لوعورة المنطقة.



حريق في لبنان

وأشارت الوكالة الوطنية للإعلام في لبنان، إلى أن دائرة النيران اتسعت لاحقا بسبب الرياح، حيث طالت النيران العديد من المنازل على أطراف البلدة من جهة جبل مشغرة قرب حي المنشية في الحارة الفوقا، بالإضافة إلى أشجار السنديان المعمر، وانضم إلى مكافحي الحريق عناصر من الهيئة الصحية الاسلامية والبلدية ومتطوعون.



حريق في لبنان

فيما ناشد أبناء المنطقة كل من يستطيع المساعدة التدخل، مطالبين قيادة الجيش بإرسال مروحية للمساهمة في عمليات إخماد، كما تداول العديد من رواد تويتر صورا للحريق.