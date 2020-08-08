سفير مصر بلبنان: طائرات مساعدات مصرية لبيروت كل 48 ساعة حتى الأربعاء المقبل

قال الدكتور ياسر علوى، سفير مصر بلبنان، إنه لا يوجد حالات إصابة بين الجالية المصرية في لبنان جراء تفجير مرفأ بيروت، مشيرا إلى أن مصر ترسل طائرات مساعدة للبنان كل 48 ساعة حتى الأربعاء المقبل.
وأضاف علوى، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "التاسعة"، عبر القناة الأولى المصرية، مع الإعلامية هبة جلال، أن المساعدات المصرية للبنان تضمنت 12 طنا من الأدوية، موضحاً أن المساعدات المصرية للبنان تضمنت أطقما طبية لمساعدة الجرحى.
وأوضح سفير مصر بلبنان، أن هناك 40 ألف مصرى فى لبنان منهم من يقيم بشكل رسمى وآخرين بشكل غير رسمى، لافتاً إلى أن هناك 200 ألف وحدة سكنية لبنانية تضررت جراء انفجار مرفأ بيروت.
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