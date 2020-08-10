اعرف موعد صلاة الجنازة ودفن اليوتيوبر مصطفى حفناوى

أعلن اليوتيوبر على غزلان، أن دفن اليوتيوبر مصطفى حفناوى، سيكون بعد صلاة المغرب فى القبابات بعد مركز الصف، بمقابر عائلة عفيفى، وقال من خلال حسابه على إنستجرام، "البقاء والدوام لله،، مصطفى حفناوى فى ذمة الله .. ادعو له بالرحمة والمغفرة .. هو راح للى أحن مننا كلنا.. الدفنة بعد صلاة المغرب فى القبابات بعد مركز الصف، مقابر عائلة عفيفى وصلاة الجنازة أمام المقابر".



على غزلان ومصطفى حفناوى

وكان المدون محمود عبد المنعم، أعلن وفاة اليوتيوبر مصطفي حفناوي، بعد صراع طويل تحت أجهزة التنفس في الرعاية المركزة، عقب تشخيصه بجلطة في المخ مكث على أثرها في المستشفى منذ أيام.

يذكر أن اليوتيوبر مصطفى الحفناوي يحظى بشعبية واسعة على منصات السوشيال ميديا قد تعرض للإصابة بسبب تشخيص طبي خاطئ مما عرضه لمضاعفات شديدة للجلطة ، رقد على إثرها في غيبوبة داخل إحدى المستشفيات

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بحسب موقع "Medicine net" تعتمد أعراض جلطة المخ أيضًا على مقدار حرمان أنسجة المخ من إمداد الدم على سبيل المثال، قد يعاني الشخص المصاب بسكتة دماغية خفيفة من ضعف مؤقت في ذراعه أو ساقه، ولكن أولئك الذين يعانون من سكتة دماغية أكثر شدة قد يصابون بالشلل الدائم في جانب واحد من الجسم أو يكونون غير قادرين على الكلام إذا لم تتم استعادة إمدادات الدم بسرعة ، سواء من تلقاء نفسها أو عن طريق العلاج الطبي، فقد تكون الآثار دائمة.

ويتعافى بعض الأشخاص تمامًا من جلطة المخ ، ولكن أكثر من ثلثي الناجين من السكتة الدماغية يعانون من نوع من الإعاقة.



