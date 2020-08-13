شاهد.. لحظة قطع بشار الأسد لكلمته لشعوره بفقدان الوعى

تداول نشطاء سوريين على منصات التواصل الاجتماعي مقطع فيديو للحظة قطع الرئيس السوري بشار الأسد لكلمته أثناء كلمته اليوم بعدما شعر بفقدان الوعي. وتعرض بشار الأسد الرئيس السورى لفقدان الوعى عدة دقائق أثناء إلقائه كلمة أمام البرلمان السورى ، وذكر التليفزيون الرسمي السوري اليوم الأربعاء، أن الرئيس بشار الأسد أصيب بانخفاض في ضغط الدم لبضع دقائق أثناء إلقائه كلمة أمام البرلمان ثم استأنف كلمته بشكل طبيعي.
وقال التليفزيون السورى، إن الكلمة التي كان من المقرر أن تبث وقت الظهر ستذاع بالكامل. ولم تورد القناة التليفزيونية مزيدا من التفاصيل.
وقالت وكالة الأنباء السورية "في تمام الساعة السادسة والنصف مساء تتابعون كلمة الرئيس بشار الأسد أمام أعضاء مجلس الشعب والتي تخللها توقف لبضع دقائق ناتج عن حالة هبوط ضغط طفيفة أصابت الرئيس قبل أن يعود ليستأنف الكلمة بشكل طبيعي".
كانت وسائل الإعلام الرسمية قد أعلنت في وقت مبكر من اليوم أن الأسد سيلقي كلمة أمام أعضاء مجلس الشعب عقب إجراء الانتخابات البرلمانية الشهر الماضي والتي ندد بها المراقبون من المعارضة والمستقلين باعتبارها مهزلة في بلد يخضع لحكم حزب البعث
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