الصحة: وحدات مبادرة الرئيس لصحة المرأة تعمل من 9 صباحًا لـ3 مساءً

قالت وزارة الصحة والسكان، إن مبادرة رئيس الجمهورية لصحة المرأة منتشرة في جميع أنحاء الجمهورية وتقدم خدمات الكشف المبكر عن أورام الثدى وقياس السكر وقياس الوزن والطول والضغط والصحة الإنجابية وتوعية السيدات بأهمية الكشف الدورى علي الثدى.

وقالت وزارة الصحة، إن الوحدات الصحية الخاصة بمبادرة رئيس الجمهورية لدعم صحة المرأة للكشف والعلاج مجانًا، في انتظار السيدات كل يوم من السبت للخميس من الساعة 9 صباحًا حتى 3 مساءً .

وأضافت أنه يمكن معرفة أماكن الوحدات الصحية الأقرب للكشف من خلال تطبيق صحة مصر .

وكانت وزارة الصحة والسكان أكدت أن مبادرة صحة المرأة التي تستهدف الكشف المبكر عن سرطان الثدى خدمتها متوفرة فى 3593 وحدة صحية على مستوى محافظات الجمهورية، ويشارك فيها 4098 من الفرق الطبية. Advertisements وقالت وزارة الصحة والسكان إن 101 مستشفي تشارك في المبادرة لتقديم الخدمة الطبية للسيدات اللاتي تتطلب حالتهم إجراء فحص متقدم، مضيفًا أنه يمكن معرفة أماكن تلك الوحدات من خلال الموقع الرسمى للمبادرة، بالإضافة إلى تلقى الاستفسارات من خلال الخط الساخن لمبادرة 100 مليون صحة 15335. وكانت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان وجهت بإدراج مبادرة صحة المرأة على تطبيق "صحة مصر" لتنضم تلك المبادرة إلى جميع مبادرات وأنشطة وزارة الصحة والسكان للاهتمام بالصحة العامة على التطبيق، حيث سيتم الربط الإلكتروني لتلك الأنشطة وتوحيد قاعدة بيانات المواطنين بما يضمن استفادة جميع أفراد الأسرة من الخدمات الطبية المقدمة بكافة المبادرات فى إطار التوعية والحرص على الاهتمام بالصحة العامة.



