خطوات استخراج رخصة دراجة بخارية بوحدات المرور

تستلزم استخراج رخصة قيادة خاصة للدراجة البخارية، مجموعة من الإجراءات التى يجب أن يتبعها جميع سائقى تلك المركبات، لكى يتم استخراج رخصة لها، نرصدها كالتالى: - تقديم طلب استخراج للرخصة على نموذج - إجراء اختبار شفوى فى قواعد المرور وآدابه - إجراء اختبار عملى على القيادة - إصدار الرخصة لمقدم الطلب - المعايير المؤهلة للحصول على الرخصة - إقامة مقدم الطلب فى دائرة التقديم أو وحدة المرور - الحد الأدنى للسن 18 سنة Advertisements -إثبات اللياقة الطبية لمقدم الطلب -صورة بطاقة الرقم القومى سارية أو الاطلاع على الأصل -إثبات اللياقة الطبية بموجب شهادة طبية صادرة من طبيب باطنة ونظر -تجهيز 4 صور شمسية -المؤهل الدراسى + صورة منه فى حالة عدم إثبات المؤهل ببطاقة الرقم القومى -نموذج الاختبار الشفوى -نموذج الاختبار العملى -تقديم ما يفيد الاشتراك فى التأمينات



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