الكهرباء: تحصيل مقابل خدمة العملاء من مستخدمى العدادات مسبوقة الدفع

أكد الدكتور أيمن حمزة المتحدث باسم وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، أن مقابل خدمة العملاء التى يتم تحصيلها من المواطنين بشكل عام سواء من مستخدمي العدادات مسبوقة الدفع أو التقليدية بناء على أسعار الشرائح التى يحددها جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك.

وأوضح حمزة فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أن مستخدمي العدادات مسبوقة الدفع يحصلون على خدمات أخرى غير إصدار فاتورة كهرباء أو تحصيلها مثل حساب فرق الاستهلاكات وإصلاح أى أعطال بالعداد وغيرها من الخدمات الفنية والتكنولوجية، موضحًا أنه لا يوجد اي مشكلة فى تحصيل مقابل خدمة العملاء من مستخدمي العدادات مسبوقة الدفع لأنها محددة من قبل جهاز تنظيم مرفق الكهرباء و حماية المستهلك.

وفيما يلى قيمة مقابل خدمة العملاء بفاتورة الكهرباء للقطاع المنزلى:

1- الشريحة الأولى من صفر إلى 50 كيلو وات ( جنيه).

2- الشريحة الثانية من 51 إلى 100 كيلو وات (2 جنيه).

3- الشريحة الثالثة من صفر حتى 200 كيلو وات (6 جنيهات).

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4- الشريحة الرابعة من 201 إلى 350 كيلو وات (11 جنيها).

5- الشريحة الخامسة من 351 إلى 650 كيلو وات (15 جنيها).

6- الشريحة السادسة من651 إلى ألف كليو وات (25 جنيها).

7- الشريحة السابعة من يزيد عن 1000 كيلو وات (40 جنيها).

8- المقرؤ صفر (9 جنيهات).



