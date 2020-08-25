قطاع المعاهد الأزهرية يؤكد غلق باب التقديم بمرحلة رياض الأطفال 30 أغسطس

أعلن قطاع المعاهد الأزهرية غلق باب التقديم للمرة الثانية للقبول بمرحلة رياض الأطفال والصف الأول الابتدائى للعام الدراسى 2020-2021، يوم 30 أغسطس 2020، على أن يكون التقديم إلكترونيا فقط عن طريق بوابة الأزهر الإلكترونية، ولا يسمح للمعهد باستيفاء أي ملفات من أولياء الأمور إلا بعد إعلان نتيجة التنسيق الإلكترونية، وحال ظهورها يتم استيفاء الملفات بالمعهد دون مقابل مع مراعاة عدم توجيههم للحصول على الملف من مكان بعينه، حيث تم النزول بالسن ستة أشهر.

وتم تحديد الحد الأدنى لـkg1 3 سنوات و6 أشهر والحد الأقصى 4 سنوات و5 أشهر و 29 يوماً فيما يخص التعليم العادى والخاص، كما تم تحديد الحد الأدنى لـ kg2 4 سنوات و6 أشهر والحد الأقصى 5 سنوات و 5 أشهر و 29 يوماً، أما الصف الأول الابتدائي 5 سنوات و6 أشهر والحد الأقصى 9 سنوات.

أما التعليم النموذجى فقد تحدد الحد الأدنى لـ kg1 4 سنوات والحد الأقصى 4 سنوات و 11 شهر و 29 يوماً، أما الـ kg2 الحد الأدنى 5 سنوات و الحد الأقصى 5 سنوات و 11 شهر و 29 يوماً، والصف الأول الابتدائى الحد الأدنى 6 سنوات والحد الأقصى 9 سنوات .

وفيما يخص الأوراق المطلوبة لاستيفاء الملف أصل شهادة ميلاد "الرقم القومى"، صورة من البطاقة الصحية للتلميذ بعد التأكد من الأصل، وأصل التقرير الطبى من التأمين الصحى محددا به الحالة الصحية له، وما يفيد خلوه من الأمراض المعدية، صورة من نموذج طلب الالتحاق المحرر على البوابة الإلكترونية، عدد 4 صور شخصية 4×6، عدد 5 أظرف يكتب عليها عنوان التلميذ المقبول ويلصق على كل ظرف طابع بريد محلى.

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وتشكل لجنة برئاسة شيخ المعهد أو من ينوب عنه وعضوية كل من : الاخصائى الاجتماعى ومعلمة رياض الأطفال ومعلمة الصف الأول الابتدائى ممن تم تدريبهن على نظام التعليم الجديد وأخصائى شئون الطلبة بالمعهد وتكون مهام هذه اللجنة الآتى: فحص الملفات والتأكد من استيفائها للمستندات المطلوبة، فتح سجل خاص لقيد التلاميذ الذين تم استيفاء ملفاتهم على أن يتضمن الاسم وتاريخ القيد ورقم القيد ويعطى لولى الأمر رقم القيد وتاريخه ويوقع بالاستلام ، وتقوم اللجنة بترتيب الملفات وفقا لترتيب نتيجة التنسيق الإلكترونى، وإجراء المقابلات لتلاميذ المعاهد الخاصة والنموذجية دون تحصيل أية رسوم عن ذلك.

وتقوم اللجنة فور الانتهاء من عملها بإعداد الكشوف النهائية للتلاميذ الذين تم استيفاء ملفاتهم لمراجعتها من الإدارة التعليمية تمهيدا لاعتمادها من الإدارة المركزية للمنطقة خلال خمسة عشر يوما اعتباراً من 16 أغسطس 2020 ، وتشكل لجنة من مدير الإدارة التعليمية وعضوية ثلاثة من موجهى التعليم الابتدائى ورياض الأطفال لمراجعة كشوف التلاميذ الذين تم استيفاء ملفاتهم والتأكد من مطابقتها لكشوف نتيجة التنسيق الالكترونى، وكذا استكمال كثافات المعاهد لمن تخلفوا أثناء إجراءات القيد وذلك بتصعيد أعداد أخرى من الكشوف الاحتياطية، على أن تنهى اللجنة عملها خلال عشرة أيام تبدأ من 1 سبتمبر 2020.

وعلى كل منطقة أزهرية متابعة الإدارات التعليمية التابعة لها بشأن تطبيق القواعد سالفة الذكر بكل دقة واستلام عدد ثلاث نسخ من التنسيق النهائى لجميع معاهد المنطقة لمراجعتها واعتمادها وتحفظ نسخة بالإدارة المعنية بالمنطقة ونسخة بالإدارة التعليمية ونسخة بالمعهد على أن ترسل نسخة عن طريق الايميل للإدارة المختصة بقطاع المعاهد الازهرية وبعد التأكد من توافر الإمكانات اللازمة للعملية التعليمية، وتكون القوى الأساسية للمستوى الثانى التمهيدى لعام التقدم من أطفال المستوى الأول التمهيدى، وتكون القوى الأساسية للصف الأول الابتدائى لعام التقدم من أطفال المستوى الثانى التمهيدى.

ويجوز لولى أمر التلميذ الحاصل على المستوى الأول بمرلحة رياض الأطفال للعام الدراسى 2019-2020 التقديم إلكترونيا لنجله بتنسيق الصف الأول الابتدائى إذا كان مستوفيا للسن وشروط القبول المقررة فى ذلك ، وتلتزم المعاهد التى بها رياض أطفال بإعداد خطط تحسين للتلاميذ الذين تم قبولهم بالصف الأول الابتدائى دون الحصول على اى من المستويين بمرحلة رياض الأطفال، ويتم إعلان نتيجة المقبولين نهائيا بالمعهد فى مكان واضح وبارز حتى يمكن لأولياء الأمور الاطلاع عليها بسهولة ويسر، وينبه مشدداً على جميع شيوخ المعاهد، بعدم تحصيل أية مبالغ نقدية من أولياء الأمور تحت أى مسمى من المسميات، فيما يتعلق بإجراءات التقدم والقبول الواردة فى هذه التعليمات بالبوابة الإلكترونية والإدارات المعنية بديوان عام المنطقة والإدارة التعليمية والمعهد فى مكان واضح وبارز يسهل الاطلاع عليه.