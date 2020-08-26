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جماهير برشلونة تقتحم "كامب نو" للمطالبة ببقاء ميسي ورحيل بارتوميو.. فيديو

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اقتحمت مجموعة من جماهير فريق برشلونة الإسبانى، ملعب "كامب نو" مساء اليوم، الأربعاء، للتعبير عن غضبهم من قرار النجم الأرجنتينى ليونيل ميسي، قائد الفريق الكتالونى، بالرحيل خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، بسبب سوء تصرفات إدارة النادى برئاسة جوسيب ماريا بارتوميو.

وكان ليونيل ميسي قد أرسل فاكساً رسمياً إلى برشلونة يعبر فيه عن رغبته فى تفعيل البند المنصوص عليه فى عقده، والذى بموجبه يعطيه الحق فى الرحيل من جانب واحد بنهاية كل موسم، لكن تؤكد إدارة النادى على أن بند الخروج الذى يرغب ميسي في تفعيله إنتهى فى 10 يونيو الماضى، ولا يوجد شيء لمناقشته مع النجم الأرجنتينى.

وفشل أمن ملعب "كامب نو" في منع الجماهير الغاضبة من الدخول، حيث رفعت لافتات تطالب بارتوميو بالإستقالة، كما رددت هتافات تدعم ميسي وتطلب منه البقاء وعدم الرحيل عن برشلونة.

وعادت جماهير برشلونة الإسباني، لتعبر عن غضبها من جديد بعدما تواجد أمس الثلاثاء، خارج "كامب نو" لتطالب جوسيب ماريا بارتوميو رئيس النادى بتقديم إستقالته من منصبه بعد قرار ليونيل ميسي بالرحيل عن صفوف الفريق الكتالونى.

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ووفقاً لما ذكرته شبكة "ESPN" العالمية، أمس، إن أصوات جماهير برشلونة خارج كامب نو، تتطالب جوسيب ماريا بارتوميو بالاستقالة من منصبه الأن، بعد فاكس ليونيل ميسي الذى يطالب فيه بتفعيل بند خروجه من البلوجرانا.

 

 

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فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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