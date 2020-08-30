أحمد شوبير: أنباء عن تأجيل نصف نهائى دورى أبطال أفريقيا

كشف الإعلامى أحمد شوبير عن وجود أنباء تشير إلى تأجيل نصف نهائى دورى أبطال أفريقيا، والذى يشهد مشاركة الأهلى والزمالك أمام فريقى الوداد والرجاء من المغرب، وكتب شوبير عبر حسابه على تويتر، "أنباء عن تأجيل نصف النهائى الأفريقي". ويبحث مسئولو اللجنة الخماسية باتحاد الكرة مع وزير الرياضة وناديي الأهلي والزمالك إمكانية حضور جماهيرى فى مباراتى الفريقين بدوري أبطال أفريقيا بأعداد قليلة لا تتخطي حاجز الـ1500 متفرج وزتوزيعهم على المدرجات واتباع الإجراءات الطبية مثل ارتداء الكمامات وتعقيم المدرجات وقياس درجة الحرارة قبل الدخول للمباراة.



شوبير

وحدد الاتحاد الأفريقى لكرة القدم "كاف" استاد السلام لاستضافة مواجهة الأهلى والوداد المغربى، المقرر لها 3 أكتوبر المقبل، فى السابعة مساءً، بإياب نصف نهائى دورى أبطال أفريقيا، وسيقام لقاء الذهاب بين الفريقين فى المغرب يوم 26 من شهر سبتمبر المقبل، حيث يسعى الفريق الأحمر لعبور الوداد من أجل الوصول إلى النهائى الأفريقى حيث سيلتقى الفائز من تلك المباراة مع الفائز من مواجهتى الزمالك مع الرجاء المغربى.

كما أخطر الاتحاد الأفريقى لكرة القدم "كاف" نادى الزمالك بأن لقاء العودة الخاص بالفريق سيقام فى السابعة مساء يوم 2 أكتوبر المقبل باستاد برج العرب، فى إياب نصف نهائى دورى أبطال أفريقيا، حيث تأهل الفريق الأبيض إلى منافسات نصف النهائى بالبطولة الأفريقية عقب تخطيه عقبة الترجى التونسى، بعدما فاز عليه ذهاباً فى دور ربع النهائى بثلاثة أهداف مقابل هدف، قبل أن يُهزم فى الإياب بتونس، بهدف دون رد، ليتأهل إلى نصف النهائى بمجموع مباراتى الذهاب والعودة، ليواجه الرجاء المغربى.

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