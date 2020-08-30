ذكرت صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية أن اسم "محمد" الأكثر انتشاراً بين الطلاب في المرحلة الابتدائية في إسرائيل ، وأوضحت الصحيفة أن الإحصائية جاءت بعد فحص وزارة التعليم الإسرائيلية أكثر عشرة اسماء شيوعا في اسرائيل بين الطلاب الذين سيدخلون إلى الصف الأول الأبتدائي.
وأشارت وزارة التعليم الإسرائيلية الى أن اسم "محمد" احتل المكان الأول وبفارق كبير عن الاسم الثاني حيث يحمله 2,023 طالب، بينما الاسم الثاني "اوري" يحمله 1660 طالبا ويتجاوز الاسم "دانييل" و"ارئيل" و"نوعام"، وكلها أسماء عبرية بفارق طفيف.
وعلقت الباحثة والمحاضرة الإسرائيلية د.عنان بن شابات ، قائلة إن غالبية الطلاب الذين سيبدؤون عامهم الدراسي الأول لديهم أسماء كنا نعرفها في الماضي البعيد، وهي اسماء لربما كان ينظر اليها في الماضي على أنها اسماء لكبار السنوتبين انها لا زالت مستعملة بكثرة، مثل دانييل، تمار، دافيد ، ومحمد".
عرضنا لكم زوارنا أهم وأحدث التفاصيل عن خبر "محمد" أكثر الأسماء انتشارا بين طلاب الابتدائى فى إسرائيل على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى بأننا قد قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا اول بأول يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما ينبغي علينا بان نذكر لكم بأن محتوى هذا الخبر منشور بالفعل على موقع اليوم السابع وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه وربما تم التعديل علية اوالاقتباس منه وربما قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.