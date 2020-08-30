- 1/2
- 2/2
يستمر إعلام الإخوان وقناة الجزيرة القطرية، فى ترديد الأكاذيب ضد الدول العربية، وذلك استهدافا لاستقرارها ومحاولة زعزعة الأمن، وبث السموم والفتنة بين الشعوب المختلفة، وشن الإعلامي اليمنى محمد بن قرنح الكندي، هجوما حادا على إعلام الإخوان، معتبرا أن قنوات الإخوان الجزيرة أصبحت على شفا حفرة نتيجة لأكاذيبهم المستمرة.
وكتب عبر تغريدة له على "تويتر": "أصبحت قنوات الإخوان كالجزيرة، إذا رأيتهم يصيحون وينوحون فأعلم عزيزى الجنوبى أننا فى الطريق الصحيح وأعلم أن مشروعهم أصبح على شفا حفرة، ولهذا ارتفعت أصواتهم".
عرضنا لكم زوارنا أهم وأحدث التفاصيل عن خبر إعلامى يمنى يتوقع انهيار إعلام الإخوان بسبب أكاذيبهم: أصبحوا على شفا حفرة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى بأننا قد قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا اول بأول يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما ينبغي علينا بان نذكر لكم بأن محتوى هذا الخبر منشور بالفعل على موقع اليوم السابع وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه وربما تم التعديل علية اوالاقتباس منه وربما قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.