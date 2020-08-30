صور.. أنغام بيانو عبد الرحمن الباشا تطرد شيطان الحزن من بيروت

قدّم عازف البيانو والمؤلف الموسيقى عبدالرحمن الباشا، حفلة فى فرنسا يعود ريعها لترميم أحياء مدينته الأم بيروت التى دمرها انفجار مروّع فى 4 أغسطس الجارى، آملاً أن تسهم موسيقاه فى "طرد شيطان الحزن"، وإعطاء اللبنانيين القوة للتوحد وإعادة البناء.

وقال الباشا، على هامش الحفلة التى أحياها دعماً للبنان فى حدائق بلدية جورد: «الهزة الأرضية تتسبب بالمعاناة والموت، لكنها قوة تأتى من الطبيعة التى لا يمكن للإنسان أن يفعل شيئاً حيالها، وقد نعتقد أن الحرب بين البشر هى أسوأ ما يمكن أن يكون موجوداً، لكن أعتقد أن ما حصل فى بيروت أسوأ منها»، وأضاف الباشا: «إنه إهمال، إنه فساد، مات بسببه أناس أبرياء، ودمّر أو تشوّه نصف مدينة تاريخية».

وأكد أن لديه تعلقاً ببيروت التى غادرها وهو فى الـ16 بغرض الدراسة فى المعهد الوطنى العالى للموسيقى فى باريس، ليحيى على مدى سنوات لاحقة حفلات فى كل أنحاء العالم، منفرداً أو مع الأوركسترا الوطنية الفرنسية والأوركسترا الفيلهارمونية الملكية، أو أوركسترا برلين الفيلهارمونية، قائلاً: «بيروت مطبوعة فى قلبي، لقد اكتشفت العالم من خلال نورها».

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المؤلف الموسيقى عبدالرحمن الباشا



المؤلف الموسيقى عبدالرحمن الباشا



المؤلف الموسيقى عبدالرحمن الباشا

وأدى الباشا، فى غورد عدداً من المقطوعات ترافقه عازفة التشيللو أستريغ سيرانوسيان، وسيعود ريع التذاكر الـ200 التى بيعت لجمعيات خيرية تساعد سكان أحياء بيروت فى شراء مواد البناء لترميم بيوتهم، وتولّى موقع صحيفة «النهار» الإلكترونى نقل الحفلة للمشاهدين فى لبنان.



