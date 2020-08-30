نيمار برفقه نجم مسلسل Elite فى أحدث ظهور له وتساؤلات حول عمل فنى جديد

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حرص النجم البرازيلي نيمار دا سيلفا، لاعب نادي باريس سان جيرمان الفرنسي، على مشاركة جمهوره ومتابعيه بأحدث صورة له برفقة الممثل العالمي آرون بيبر نجم مسلسل Elite، عبر حسابه الشخصي بموقع الصور إنستجرام، وسرعان ما أثارت الصورة تساؤلات الكثيرين حول إمكانية تعاون نيمار في عمل فني جديد.
وعلى جانب آخر، كشفت تقارير صحفية، أن البرازيلي نيمار دا سيلفا، مهاجم باريس سان جيرمان الفرنسي، يضغط على النجم الأرجنتينى ليونيل ميسي قائد برشلونة الإسبانى من أجل الانضمام لصفوف نادى العاصمة الفرنسية خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، خاصة بعدما أبدى البرغوث رغبته فى الرحيل عن صفوف البارسا بعد مسيرة حافلة بالألقاب والإنجازات، وذكرت صحيفة "آس" الإسبانية، نقلا عن تقارير فرنسية، أن نيمار اتصل بزميله السابق فى صفوف برشلونة ميسي من أجل إقناعه باللعب لـ بى إس جى الفترة المقبلة.
وأضافت الصحيفة أن الصداقة الكبيرة التى استمرت لفترة طويلة بين نيمار وميسي يمكن أن تلعب دورا فى إتمام صفقة انضمام النجم الأرجنتينى لصفوف سان جيرمان على الرغم من صعوبتها.
وأشارت الصحيفة إلى أنه تحولت الأدوار فى الاتجاه المعاكس بين نيمار وميسي مؤخرا، حيث كان النجم الأرجنتينى يحاول إقناع المهاجم البرازيلي بالعودة لصفوف برشلونة من جديد قبل عام.
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