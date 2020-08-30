ميشال عون: السنة الماضية حفلت بأزمات غير مسبوقة وبالكوارث

وجه الرئيس اللبنانى ميشال عون، خطابًا إلى الشعب اللبناني قائلاً: مواطني الأعزاء، لسنة خلت أعلنّا بدء ذكرى مئوية لبنان الكبير، وكان مقررًا أن تكون انطلاقة نشاطات ثقافية وفنية تخبر عن لبنان، لبنان الحضارة، لبنان الثقافة، لبنان القيم، لبنان التنوع والعيش الواحد، وأيضًا لبنان النضال والمعاناة، لبنان الألم والأمل.

وأضاف الرئيس اللبناني، خلال خطابه، أن السنة الماضية قد حفلت بأزمات غير مسبوقة وبالكوارث، فلم تترك مجالاً لأي ومضة فرح؛ ومع ذلك يبقى الأمل، الأمل بتغيير حقيقي يمكّن وطننا من النهوض مجددًا.

وتابع ميشال عون: مئة عام مرت على قيام الدولة لبنانية، وصحيح أن مقاربات اللبنانيين لهذا الحدث التاريخي مختلفة وأحياناً متناقضة، ولكن تبقى شهادة للتاريخ والحقيقة أن إعلان دولة لبنان الكبير شكل النواة لقيام وطننا بحدوده الحالية بعد أن أعاد له ما سُلخ منه.



