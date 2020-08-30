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الجونة ينهى نتائجه السلبية ويفوز على المقاولون بثنائية من ركلتى جزاء

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نجح فريق الجونة فى إنهاء سلسلة النتائج السلبية بالفوز على المقاولون العرب بهدفين نظيفين فى المباراة التى جمعتهما ،  على ملعب خالد بشارة بالجونة ضمن منافسات الجولة 23 من الدوري الممتاز ،أحرز هدفى الفريق الساحلي مهاجمه والتر بواليا فى الدقيقتين 6 و 61 علي الترتيب من ركلتى  جزاء.

وبهذا الفوز ، يصعد الجونة المركز الثالث عشر بجدول ترتيب الدوري برصيد 24 نقطة بعد أن لعب 23 مباراة فاز في 6 وتعادل في 6 وخسر 11 مباراة وسجل لاعبيه 18 هدفاً وتلقت شباكه 28 هدفاً فيما استمر المقاولون العرب المركز الرابع برصيد 40 نقطة بعد أن لعب 23 مباراة فاز في 12 وتعادل في 4 وخسر 7 لقاءات وسجل لاعبيه 27 هدفاً وتلقت شباكه 21 هدفاً.

وجاء تشكيل الجونة كالتالى ، إسلام طارق، جوناثان نجويم، محمد نجيب، محمود الجزار، باسم علي، أكرم توفيق، سيرج أكا، عمرو بركات، إسلام رشدي، إسلام عبد النعيم، والتر بواليا.

 

وجاء تشكيل المقاولون كالتالي:

 

حراسة المرمى: محمود ابو السعود

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الدفاع: أمير عابد، محمد سمير، أحمد الشامى، حسن الشامي.

 

الوسط: محمد مجلي،عبد العزيز موسى، كريم مصطفى ، محمود السيد.

الهجوم: لويس إدوارد، سيف الجزيرى.

 

 

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فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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