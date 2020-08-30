صورة.. رئيس الحكومة المرتقب يصل لبنان برفقة زوجته الفرنسية

وصل إلى بيروت في الساعات الماضية السفير اللبناني في ألمانيا مصطفى أديب المرشح المحتمل إلى رئاسة الحكومة المقبلة، والذي يرجح أن يسمّى غداً في الاستشارات التي يجريها رئيس الجمهورية؛ لتكليف رئيس يؤلف حكومة جديدة بدلاً من حكومة الرئيس المستقيل حسان دياب.

أفادت صحيفة النهار اللبنانية، أن أديب هو رئيس الجمعية اللبنانية للقانون الدولي والجمعية اللبنانية للعلوم السياسية وعضو في جمعية خريجي ​الجامعات​ الفرنسية، و​الجمعية العربية للعلوم السياسية​، والجمعية الدولية للقانون الدستوري، والمرصد من أجل ​السلم الأهلي​ الدائم.

وتولّى منصب مستشار رئيس الحكومة السابق ​نجيب ميقاتي​ منذ العام 2000 وحتى تعيينه سفيراً وظلّ مقرّباً منه.

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وفي عامي 2005 و2006، مثّل ميقاتي، كرئيس حكومة، أمام اللجنة الخاصة المكلفة بوضع ​قانون الانتخابات​ الجديد.



مصطفى أديب وزوجته



مصطفى أديب برفقة زوجته الفرنسية



