لبس المدرسة على البيجاما.. هالة صدقى تنشر صورة لابنيها فى أول يوم دراسة

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شاركت الفنانة هالة صدقي، جمهورها ومتابعيها عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي انستجرام، صورة لابنتها وابنها، وهما يرتديان ملابس المدرسة، معلقة مازحة :"أول يوم مدرسة.. لبس المدرسة من فوق والبيجاما من تحت.. الله يخرب بيت الكورونا".
هالة صدقي عبر انستجرام
وظهرت في الصورة التي نشرتها هالة صدقي، ابنيها وهما يرتديان قميص المدرسة، لكنهما كانا يرتديان في الأسفل البيجامة، وانهالت التعليقات على الصورة، حيث قالت جومانة مراد :"ربنا يحفظهملك يا حبيبتي"، فيما قالت أخرى "سنة غريبة في كل حاجة".
ابن وابنة الفنانة هالة صدقي
وفي وقت سابق، شاركت الفنانة هالة صدقى، عبر حسابها بموقع انستجرام، صورة برفقة ابنتها مريم، أثناء تواجدهما فى الساحل الشمالى، نالت إعجاب جمهورها، وعلقت "أجمل حضن من أجمل بنوتة".
فيما علق العديد من متابعى الفنانة هالة صدقى حول الشبه الكبير بينها وبين ابنتها مريم، حيث قال حسين: "البنت ما شاء الله شبهك يا مدام هالة ربى يحفظكم جميعا حضرتك والولاد"، وعلقت نبيلة: "نسخة منك زمان.. ربنا يحميها"، وقال آخر: "الله يبارك فيكى وفى أولادك.. ويرزقكى دوام الصحة".
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