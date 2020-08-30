"منبوذ من أهله وناسه".. شقيق وعم الهارب عماد البحيرى يفضحان خيانته: حزب وطنى وفاسد وبتاع فلوس ومدمن شهرة.. وجيرانه: الله يلعنه هيعيش ويموت خائن.. ويؤكدون: لو نطوله هكتفه بحبل علشان يبقى عبرة

يخلق من ظهر العالم فاسد، ومن ظهر الفاسد عالم، هذا ما تشعر به وأنت تتعامل مع أسرة الإعلامى الهارب عماد البحيري، فكيف لهذه الأسرة التى تحب وطنها، وتشعر نحوه بالانتماء وتعيش على ترابه ببساطة، أن يخرج منها هذا الهارب الحامل للحقد، والمستعد لبيع كل شىء مقابل دولارات تركيا وقطر.

عماد البحيرى ابن محافظة بني سويف الذى تمرد علي وضعه الإجتماعي، وحاول خلع عباءة والده والنزوح إلي القاهرة بحثاً عن المال السريع مهما كان المقابل الذى سيقدمه لمن يدفع أكثر تجولت كاميرا "دوت مصر" بعزبة البحيرى التابعة لمركز الفشن بمحافظة بني سويف لتعيد اكتشاف حكاية المذيع الإخواني الهارب.





أسرة المذيع الهارب التي محت اسمه من سجل الأسرة وأعلنت مقاطعته والتبرؤ منه، يشعرون بالعار في كل مرة يظهر فيها ابنهم "العاق" على قناة الشرق الإخوانية، ناصر البحيرى شقيق عماد البحيري كشف لـ" دوت مصر" كواليس انضمامه إلى الجماعة الإرهابية، فعماد البحيرى هو عماد محمد السيد عامر البحيري 48 سنة، كان يعمل مدرس ثم بحث عن المال السريع وطلب نقله الى القاهرة ومطلوب في أحكام القضية رقم 1/2018 جنايات أمن دولة، المحكوم عليه فيها بالسجن 15 عاماً والمتهم فيها معه كلاً من الفنان الهارب هشام عبدالله وزوجته غادة نجيب، والتحق بكلية التربية جامعة الفيوم قسم لغة عربية، عمل مدرسًا لمدة عامين ونزح إلي القاهرة رغبة في إعطاء دروس خصوصية لجمع أموال سريعة، وتعرف على معلمة تكبره بالسن فى المدرسة التى كان يلتحق بها وكانت منفصلة عن زوجها مقاول شهير وقتها وضاق به الحال فطلقها وهاجر للسعودية، وفى غضون أشهر قليلة تزوج أبنتها هبة خريجة كلية الحقوق.

وأضاف ناصر، أنا ضد شقيقى جدا فى أفكاره لأنه فاسد وحزب وطنى وبتاع فلوس ولم نتخلى عن مصر، وأنا كنت مريض بفيروس سي وتم علاجي مجانا وبنحب الرئيس ولم يكن عماد إخواني ولكن يحب الظهور على الشاشة، وكان يعمل عماد مع أقطاب الحزب الوطني ولم نشاهد أى قناة للجماعة الإرهابية ولم أتحدث معه نهائيا.

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وأضاف أن عماد التحق بالحزب الوطني ليحصل على الشهرة والمال، ثم قفز من المركب والتحق بالجماعة الإرهابية، ثم وجد في السفر لتركيا ودولارات أردوغان وتميم كنز على بابا الذى طالما كان يحلم به حتى لو على جثث المصريين.



-البحيرى-(3)

فيما أكد صلاح السيد البحيرى عم عماد البحيرى الإرهابي أنه لا يشاهده لأنه لا يتحمل أن يستمع لسباب مصر في كل يوم من أبواق الإرهاب، قائلا، إنه يشعر بالعار منه ويطالبه بأن يعود مثل الرجال وينتهج نهج عائلتهم التى لا تقبل على الإطلاق أن توجه السباب لبلادها ولو مقابل أموال الدنيا.



-البحيرى-(1)



