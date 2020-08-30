فشل فخان وطنه وباعه بالمال.. هذه كلمات أهل وجيران وكل من تابع الكومبارس الإخوانى أحمد عطوان، الهارب إلى تركيا بعدما تبدلت أحواله فى الأيام الأخير من وجوده فى مصر مما أسال لعابه لدولارات القنوات الإخوانية العميلة.

جيران الإخوانى أحمد عطوان انتقلت كاميرا "اليوم السابع" لقرية اخناواى، التابعة لمحافظة الغربية لسؤال جيران وأقارب الإخوانى الهارب أحمد عطوان ليكشفون المستور فى رحلته، حيث قال أحد جيرانه: "خان بلده ولا كان ليه فى السكك اللى راحلها.. الأموال غيرته بالكامل وضحى بوطنه لأجله". Advertisements

أهالي قرية الإخوانى أحمد عطوان وكشف الأهالى البسطاء الكثير من قصص فساد، وكيف كان يروج للحزب الوطني على صحيفته صوت الغربية، وكيف تغيرت حياته بعد الهرب لتركيا من صحفي بسيط يلهث خلف رجال الأعمال لعمل الإعلانات، إلى صاحب أملاك تقدر بملايين الجنيهات المصرية. أهالى قرية أحمد عطوان

جيران الإخوانى أحمد عطوان

أهالى قرية أحمد عطوان



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عرضنا لكم زوارنا أهم وأحدث التفاصيل عن خبر "أراجوز وحرامى".. أهل وجيران الإخوانى أحمد عطوان بالغربية يكشفون خيانته للوطن:كان فى جره وطلع بره.. متعود على السرقة وكان يروج للحزب الوطنى.. ويؤكدون: بنى بيت بـ5 ملايين جنيه فلوس الخيانة.. فيديو وصور على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى بأننا قد قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا اول بأول يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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