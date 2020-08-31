رسائل الرئيس.. السيسى: هتكلم فى كل ما يخص البلد وهنفذ كل عمل صالح حتى لو الناس مش راضية عنه

قال الرئيس عبد الفتاح السيسى:" أنا هتكلم فى كل حاجة تخص مصر ومستقبلها.. فيه ناس بتقول لا تتدخل فى هذا الموضوع لأنه شائك جدا واترك الإعلام يتحدث فيه، لكننى لن أبيع أبدا الوهم للناس تحت اعتبارات السياسة والشعبية وسأتكلم فى كل مصلحة حقيقية تخص البلد".

وتابع فى كلمة الأمس أثناء افتتاح عدد من المشروعات بنطاق محافظة الإسكندرية: "احنا عملنا كده فى الاقتصاد وربنا وفقنا وكان هذا الرصيد الذى عبرنا به الأزمة والتى تعانى منها كل الدول، وبالتالى كل عمل صالح حتى لو أن الناس مش راضية عنه هنعمله لأجل خاطر بلدنا وقبل كل ده من أجل خاطر ربنا سبحانه وتعالى".

وافتتح الرئيس عبد الفتاح السيسى أمس مجموعة من المشروعات القومية بنطاق محافظة الإسكندرية، منها مشروعات خاصة بقطاع البترول، وكذلك مشروع بشاير الخير 2 للإسكان، ومحطة معالجة الصرف الثلاثية ببرج العرب، ومشروع تطوير محور المحمودية، ومسجد الفريق عبد المنعم رياض.

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ووجه الرئيس عبد الفتاح السيسي، مجموعة من الرسائل الحاسمة للشعب المصرى، خلال افتتاحه لعدد من المشروعات القومية في محافظة الإسكندرية، وتحدث الرئيس عن العديد من الملفات الشائعة والتي يأتي على رأسها مخالفات البناء، مؤكدا على خطورة هذا الملف وما يشكله من خطر لا يقل أهمية عن قضية سد النهضة.

كما أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي، على أن قضية وقف مخالفات البناء والتعدي على الأراضى الزراعية هو تكليف وتحدي واختبار للحكومة، معلقا: "ده أمر بقوله على الهواء لمن لا يستطيع أن يتصدى لمشاكل بلده مش عيب يسيب مكانه".



