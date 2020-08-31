سعد لمجرد يعيش أسبوعا من الأحزان رغم نجاح آخر أغانيه.. اعرف الحكاية

يعيش النجم سعد لمجرد، حالة من الحزن الشديد و الوجع لرحيل خالته وعمه فى أقل من أسبوع، حيث رحلت خالته الثلاثاء الماضى ونعاها بكلمات مؤثرة، قائلا:" إنا لله إنا إليه راجعون، وداعاً خالتي حبيبتي الحنينة الله يرحمك ويغفر لك، ادعوا لخالتي "ثورية جبران" بالرحمة والمغفرة الذنوب وجنات الفردوس الأعلى"، وبعد أربع أيام من وفاة خالته فجع سعد لمجرد بوفاة عمه أمس السبت، حيث نعاها عبر حسابه على إنستجرام، قائلا:"عمى محمد لمجرد فى ذمة الله" لتنهال عليه التعليقات التى تدعو له بالرحمة و المغفرة وأن يلهمه الصبر لوفاة خالته و عمه.



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وعلى الجانب الآخر حققت أغنية "عدى الكلام" التى طرحها النجم المغربى سعد لمجرد على طريقة الفيديو كليب 44 مليون على موقع الفيديوهات الشهير "اليوتيوب" وهى من كلمات أمير طعيمة، ‏ألحان عزيز الشافعى، توزيع توما، ويسعى منخلالها للوصول إلى جمهور المشرق العربى، وذلك بعد أن ‏حققت غنيته "أنت معلم" ما يقارب المليار مشاهدة .

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وطرح الفنان سعد لمجرد بوستر أغنيته الجديدة "عدى الكلام" على حسابه الرسمى على موقع الفيديوهات "يوتيوب".

والأغنية قام بإخراجها المخرج حكيم غراب، وهو فرنسى من أصول عربية، وشاركه طاقم تصوير من عدة بلدان أوروبية‎ .



