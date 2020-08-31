رئيس إسرائيل يدعو الدول العربية والإسلامية لإبرام اتفاق سلام على غرار الإمارات

دعا الرئيس الإسرائيلى رؤوفين ريفلين، اليوم الأحد، الدول العربية والإسلامية لإبرام اتفاق سلام مع تل أبيب على غرار اتفاق السلام مع الإمارات.

وحث ريفلين فى اجتماعه مع جاريد كوشنر مستشار الرئيس الأمريكى وصهره، وأعضاء الوفد الأمريكى الذى يزور إسرائيل حالياً، بمن فيهم المبعوث الخاص بشأن إيران برايان هوك، ورئيس المؤسسة الامريكية للتمويل والتنمية الدولية آدم بوهلر على السلام بين الأمم والشعوب.

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وأكد أن منظور السلام مقابل السلام "هو الأساس والمبدأ الذى ستكون عليه العلاقات بين إسرائيل ودول المنطقة، موضحًا أنه يأمل أن تساعد روح التعاون هذه في "بناء مستقبل من الثقة مع الفلسطينيين أيضًا".

وأشار الرئيس الإسرائيلي إلى أن اتفاقية السلام بين إسرائيل والإمارات العربية المتحدة "بوابة لعصر جديد في الشرق الأوسط وتجلب الأمل للمنطقة"، مرحبًا بقرار الإمارات إلغاء قانون مقاطعة إسرائيل، قائلًا إن "القرار يعزز التطبيع ويخلق العديد من فرص التعاون".

