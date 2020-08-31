تحرير 464 مخالفة مرورية متنوعة خلال حملة فى أسوان

تمكنت مباحث المرور بأسوان، اليوم، الأحد، من ضبط 464 مخالفة مرورية متنوعة خلال حملة في مجال ضبط القضايا المرورية، بتوجيهات العميد أحمد سامى، مدير إدارة المرور، وتحت إشراف العقيد محمد زردق، رئيس مباحث المرور، كما تم ضبط 3 سائقين لتعاطيهم المخدرات أثناء القيادة، حيث أسفرت نتائج الحملة المرورية عن ضبط 464 مخالفة مرورية متنوعة، شملت: ضبط 2 دراجة نارية وتوك توك بدون تراخيص، وتحرير 64 مخالفة تجاوز حد السرعة، والتصالح الفوري في 85 مخالفة، وتحرير 120 مخالفة غرامة ونش، وسحب تراخيص 79 حالة عدم قبول التصالح، وتحرير 110 مخالفة متنوعة.

وفي مجال القيادة تحت تأثير المواد المخدرة، تم فحص 25 قائد سيارة بكمين غرب أسوان دائرة مركز شرطة أسوان، وأسفر الفحص عن ضبط 3 حالات إيجابية لتعاطي مخدر "حشيش وبانجو وأقراص مخدرة".

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وتركت نتائج الحملة أثر طيب وملموس لدى المواطنين ورسخت لديهم الشعور بالأمن وعمقت الثقة فى جهاز الشرطة وقدرته على ضبط الخارجين على القـانون وملاحقتهم وتقديمهم للعدالة .

ويأتى ذلك فى ضوء خطة المديرية بتنفيذ إستراتيجية وزارة الداخلية بتكثيف التواجد الشرطى بالشارع لإعادة الانضباط وإحكام السيطرة الأمنية ومكافحة الجريمة بشتى صورها خاصة أعمال البلطجة والاتجار فى المواد المخدرة والأسلحة النارية بدون ترخيص وتأكيداً على قدرة أجهزة الشرطة على فرض هيبة الدولة والقانون، وتنفيذاً لتوجيهات وزير الداخلية وتعليمات اللواء مصطفى عبد الفتاح مدير أمن أسوان بإشراف مدير إدارة البحث الجنائى، للقيام بحملة تفتيشية مكبرة تستهدف البؤر الإجرامية وتجار وحائزى الأسلحة النارية وورش تصنيعها والمكافحة الفعالة للقضاء على ظاهرة الاتجار فى المواد المخدرة بكافة أشكالها وضبط حائزيها والمتجرين فيها، وكذا العناصر الإجرامية والخارجين عن القانون والمشهور عنهم أعمال البلطجة وفرض السيطرة، تنسيقاً مع فرع الأمن العام بأسوان.

