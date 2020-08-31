- 1/2
- 2/2
علاقة صداقة قوية، تربط بين النجم المصرى المحترف فى صفوف ليفربول محمد صلاح، ولوفرين، لاعب الفريق السابق، حيث كان لوفرين من أكثر اللاعبين تقربًا وصداقة بمحمد صلاح وقت تواجده بالفريق.
لوفرين
صلاح، نشر أعاد نشر صورته مع كل من ابنتيه مكة وكيان، وهو يداعبهما، ولكن هذه المرة، ظهر فى الصورة لوفرين، "فوتوشوب"، حيث وضعها صلاح عبر "ستورى" انسجرام الخاص به، لتظهر الصورة بشكل كوميدى، وكأن لوفرين يشاهد ويتابع مداعبة صلاح لابنتيه.
وعلى جانب آخر، قلل الألماني يورجن كلوب، المدير الفنى لفريق ليفربول، من هزيمة فريقه أمام أرسنال، بركلات الجزاء، بنتيجة 5 – 4، بعد نهاية الوقت الأصلى بالتعادل الإيجابي 1 - 1، على لقب كأس الدرع الخيرية، فى المباراة التى جمعتهما على ملعب "ويمبلى"، وقال كلوب، فى المؤتمر الصحفى عقب نهاية المباراة: "جئنا من أجل تحقيق الفوز بالمباراة، ولكننا خسرنا بسبب ركلات الجزاء، لأننا لم نستغل الفرص العديد التى سنحت لنا، والتى كانت ستغير واقع المباراة، لو ترجمت إلى أهداف".
وأضاف مدرب الريدز: "لم نتعامل بطريقة صحيحة، مع التكتل الدفاعى لفريق أرسنال، حيث كانت المباراة بدنية وتكتيكية ، ولكن التحضير لمدة أسبوعين غير كافٍ، لخوض مباراة".
وتابع: "افتقرنا إلى إنهاء الهجمات بطريقة صحيحة، أمام مرمى أرسنال، ولكن سعيد بالأداء الذى قدمه الفريقين فى المباراة".
عرضنا لكم زوارنا أهم وأحدث التفاصيل عن خبر لوفرين يظهر فى صورة صلاح وابنتيه كيان ومكة بصورة كوميدية.. فيديو على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى بأننا قد قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا اول بأول يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما ينبغي علينا بان نذكر لكم بأن محتوى هذا الخبر منشور بالفعل على موقع اليوم السابع وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه وربما تم التعديل علية اوالاقتباس منه وربما قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.