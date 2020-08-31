لوفرين يظهر فى صورة صلاح وابنتيه كيان ومكة بصورة كوميدية.. فيديو

علاقة صداقة قوية، تربط بين النجم المصرى المحترف فى صفوف ليفربول محمد صلاح، ولوفرين، لاعب الفريق السابق، حيث كان لوفرين من أكثر اللاعبين تقربًا وصداقة بمحمد صلاح وقت تواجده بالفريق.



لوفرين

صلاح، نشر أعاد نشر صورته مع كل من ابنتيه مكة وكيان، وهو يداعبهما، ولكن هذه المرة، ظهر فى الصورة لوفرين، "فوتوشوب"، حيث وضعها صلاح عبر "ستورى" انسجرام الخاص به، لتظهر الصورة بشكل كوميدى، وكأن لوفرين يشاهد ويتابع مداعبة صلاح لابنتيه.

وعلى جانب آخر، قلل الألماني يورجن كلوب، المدير الفنى لفريق ليفربول، من هزيمة فريقه أمام أرسنال، بركلات الجزاء، بنتيجة 5 – 4، بعد نهاية الوقت الأصلى بالتعادل الإيجابي 1 - 1، على لقب كأس الدرع الخيرية، فى المباراة التى جمعتهما على ملعب "ويمبلى"، وقال كلوب، فى المؤتمر الصحفى عقب نهاية المباراة: "جئنا من أجل تحقيق الفوز بالمباراة، ولكننا خسرنا بسبب ركلات الجزاء، لأننا لم نستغل الفرص العديد التى سنحت لنا، والتى كانت ستغير واقع المباراة، لو ترجمت إلى أهداف".

وأضاف مدرب الريدز: "لم نتعامل بطريقة صحيحة، مع التكتل الدفاعى لفريق أرسنال، حيث كانت المباراة بدنية وتكتيكية ، ولكن التحضير لمدة أسبوعين غير كافٍ، لخوض مباراة".

وتابع: "افتقرنا إلى إنهاء الهجمات بطريقة صحيحة، أمام مرمى أرسنال، ولكن سعيد بالأداء الذى قدمه الفريقين فى المباراة".

