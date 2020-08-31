استعدادات مكثفة لتطبيق التأمين الصحى الشامل بأسوان.. فرق لتسجيل 6.1 مليون نسمة ضمن المنظومة الجديدة.. وتشغيل تجريبى لـ11 مستشفى و112 وحدة صحية نوفمبر المقبل.. وتجهيز 122 موقعا لفتح الملفات الأسرية والفردية..صور

تواصل محافظة أسوان العمل تجهيز البنية التحتية للمنشآت الطبية التابعة لمنظومة التأمين الصحي الشامل في أسوان، والعمل الجاد وتكثيف الاستعدادات لتطبيق منظومة التأمين الصحى الشامل، للحصول على أفضل خدمات طبية داخل محافظة أسوان.

كما تحرص محافظة أسوان علي المتابعة المستمرة والإسراع بمعدلات العمل لإطلاق منظومة التأمين الصحى الشامل بأسوان ضمن محافظات المرحلة الأولى والتى تأتى تنفيذاً لمبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسى لتطوير منظومة الرعاية الصحية والاهتمام بصحة المواطن المصرى، ويشمل 112 وحدة صحية، بالإضافة إلى 11 مستشفى ضمن منظومة التأمين الصحى الشامل.

ويتم متابعة معدلات التنفيذ الإنشائية، بالإضافة إلى نسب التسجيل والتى وصلت إلى 40% سواء للأسر أو الأفراد، بتنسيق كامل بين وزيرة الصحة والسكان ومحافظ أسوان، للتغلب على التحديات من أجل دفع العمل ورفع معدلات التنفيذ مع الانتهاء من مختلف أعمال التطوير المطلوبة في مواعيدها الزمنية المحددة، وتمهيداً للتشغيل التجريبي وضمان انطلاق منظومة التأمين الصحى الشامل وتقديم خدماتها الصحية والعلاجية للمواطنين على الوجه الأكمل، وجارى العمل على قدم وساق حيث تبلغ تكلفة أعمال تطوير البنية التحتية للوحدات الصحية بالمنظومة الجديدة 2,5 مليار جنيه، وبلغت تكلفة أعمال التطوير بالمستشفيات نحو 2 مليار جنيه، وتم تخصيص 4 مليارات جنيه للتجهيزات والمستلزمات الطبية.

وتشمل الخطة نشر الفرق الثابتة والمتحركة من أجل إنهاء أعمال التسجيل والفحص الطبى للأسر والأفراد بإجمالى 1.6 مليون نسمة تواكباً مع التشغيل التجريبى، للمنظومة داخل 112 وحدة صحية و11 مستشفى فى نوفمبر القادم، حيث تم تجهيز 122 موقعا لفتح الملفات الأسرية والفردية وستصل إلى 230 موقعا مع زيادة الإقبال المتوقع على التسجيل والفحص.

ومن ناحية أخرى، نظمت مديرية الشئون الصحية بأسوان، سلسلة اجتماعات موسعة لمتابعة استعدادات تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل، وذلك بحضور كل من الدكتور ايهاب عماد حنفى، وكيل وزارة الصحة بأسوان، والدكتور محمد شعبان، المنسق التنفيذي لمنظومة التأمين الصحي الشامل بالمحافظة.

كما أنهى وفد وزارة الصحة، تفقده لبعض الوحدات القروية بكوم أمبو فى محافظة أسوان، وقام وفد وزارة الصحة بالمرور على الوحدات الصحية التى تخضع لأعمال تطوير، استعدادا لدخولها ضمن منظومة التأمين الصحى الشامل، حيث تفقد الوفد الوحدة الصحية بعزبة العرب بالعباسية، والوحدة الصحية بقرية منيحة باقليت والوحدة الصحية بالبيارة مدينة كوم أمبو.

وقامت لجنة المتابعة الوزارية المكلفة بمتابعة تنفيذ مشروع التأمين الصحي الشامل بمتابعة تنفيذ مشروع التأمين الصحي الشامل بمركز إدفو، حيث شملت جولة لجنة المتابعة الوزارية معدل الإنشاءات وتسجيل ملفات طب الأسرة، ومتابعة تنفيذ مشروع التأمين الصحي الشامل بمركز دراو بأسوان، للوقوف على معدلات تنفيذ المشروع.

وفى ذات السياق، فيما قام وفد وزارة الصحة والهيئة العربية بتفقد 9 وحدات صحية الجارى إنشاؤهم ضمن منظومة التأمين الصحى بمركز دراو.

من ناحية أخري، تفقد الدكتور أحمد شعبان، نائب محافظ أسوان، يرافقه الدكتور محمد شعبان، المنسق التنفيذى لمشروع إطلاق منظومة التأمين الصحى الشامل بأسوان، والدكتور إيهاب حنفي وكيل وزارة الصحة، مراكز ومدن نصر النوبة وكوم أمبو وأبو سمبل السياحية، للوقوف على معدلات تنفيذ المشروع.

يأتى ذلك استكمالاً لحرص المحافظة وتوجيهات اللواء أشرف عطية، محافظ أسوان، بالمتابعة المستمرة والإسراع بمعدلات العمل لإطلاق منظومة التأمين الصحى الشامل بأسوان ضمن محافظات المرحلة الأولى، والتى تأتى تنفيذاً لمبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي، لتطوير منظومة الرعاية الصحية والاهتمام بصحة المواطن المصرى.

من جهته كشف اللواء أشرف عطية، محافظ أسوان، عن سعى المحافظة لتقديم كافة التسهيلات والتيسيرات أمام المواطنين للتسجيل فى منظومة التأمين الصحى الشامل بالتعاون مع وزارة الصحة من خلال الفرق الثابتة فى الوحدات الصحية أو الفرق المتحركة، والتى سيتم توزيعها على المنشآت والمبانى الحكومية، بجانب مواقف السيرفيس والأسواق والجمعيات ومراكز الشباب ودور العبادة.

ولفت محافظ أسوان، إلى أنه سيتم أيضاً الاستعانة بـ 456 رائدة ريفية مع عقد ندوات بمختلف المدن والقرى لتكثيف التوعية المجتمعية المباشرة وتعريف العائلات والأفراد بأهمية التسجيل فى هذه المنظومة التى ستوفر لهم الرعاية الصحية الشاملة المجانية بداية من الكشف والفحص الطبى وحتى إجراء العمليات الجراحية الكبيرة والمعقدة، مع صرف العلاج دون أى أعباء على المريض ليكون ذلك إحدى ثمار مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسى بإطلاق هذه المنظومة التى تعتبر نقلة نوعية فى الخدمة الصحية المقدمة للمواطن البسيط بالجودة العالية.

وفي نفس السياق أكد الدكتور محمد شعبان، المنسق التنفيذى لمنظومة التأمين الصحى الشامل لمحافظة أسوان، أنه تم عقد إجتماعات متواصلة مع مديري الإدارات الصحية، بالإضافة لمسئولي المحاور المختلفة، وتم مناقشة أحدث المستجدات في الإستعدادات لبدء التشغيل التجريبى للمنظومة وتطبيقها في محافظة أسوان.

بينما أكد الدكتور أحمد شعبان، نائب محافظ أسوان، أن التطوير شمل 17 وحدة صحية ومستشفي من إجمالى 112 وحدة صحية، بالإضافة إلى 11 مستشفى ضمن منظومة التأمين الصحى الشامل، حيث تم متابعة معدلات التنفيذ الإنشائية، بالإضافة إلى نسب التسجيل والتى وصلت إلى 40 % سواء للأسر أو الأفراد.

وأشار شعبان، إلى أن هناك تنسيق كامل بين وزيرة الصحة والسكان، ومحافظ أسوان، للتغلب على أى تحديات من أجل دفع العمل ورفع معدلات التنفيذ مع الإنتهاء من مختلف أعمال التطوير المطلوبة في مواعيدها الزمنية المحددة تمهيداً للتشغيل التجريبي وضمان إنطلاق منظومة التأمين الصحى الشامل وتقديم خدماتها الصحية والعلاجية للمواطنين على الوجه الأكمل.

وأوضح نائب المحافظ، بأنه جارى العمل على قدم وساق حيث تبلغ تكلفة أعمال تطوير البنية التحتية للوحدات الصحية بالمنظومة الجديدة 2,5 مليار جنيه ، بينما بلغت تكلفة أعمال التطوير بالمستشفيات نحو 2 مليار جنيه، فيما تم تخصيص 4 مليار جنيه للتجهيزات والمستلزمات الطبية.



إستكمال زيارة لجنة الصحة لتنفيذ مشروع التأمين الصحي الشامل بمركز كوم امبو



الوحدات الصحية



الوحدات الصحية



الوحدات الصحية (3)



الوحدات الصحية

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الوحدات الصحية



الوحدات الصحية



الوحدات الصحية



تنفيذ مشروع التأمين الصحي الشامل بمركز دراو



تنفيذ مشروع التأمين الصحي الشامل بمركز دراو



تنفيذ مشروع التأمين الصحي الشامل بمركز دراو



تنفيذ مشروع التأمين الصحي الشامل بمركز دراو



تنفيذ مشروع التأمين الصحي الشامل بمركز دراو



تنفيذ مشروع التأمين الصحي الشامل بمركز دراو



لجنه المتابعه الوزاريه المكلفه بمتابعه تنفيذ مشروع التأمين الصحي الشامل



لجنه المتابعه الوزاريه المكلفه بمتابعه تنفيذ مشروع التأمين الصحي الشامل



لجنه المتابعه الوزاريه المكلفه بمتابعه تنفيذ مشروع التأمين الصحي الشامل



لجنه المتابعه الوزاريه المكلفه بمتابعه تنفيذ مشروع التأمين الصحي الشامل



لجنه المتابعه الوزاريه المكلفه بمتابعه تنفيذ مشروع التأمين الصحي الشامل



لجنه المتابعه الوزاريه المكلفه بمتابعه تنفيذ مشروع التأمين الصحي الشامل



لجنه المتابعه الوزاريه المكلفه بمتابعه تنفيذ مشروع التأمين الصحي الشامل



لجنه المتابعه الوزاريه المكلفه بمتابعه تنفيذ مشروع التأمين الصحي الشامل



