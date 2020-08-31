مصطفى أبو سريع يجسد هذه الشخصية فى فيلم "ساعة شيطان"

يجسد الفنان مصطفى أبو سريع ضمن أحداث فيلم "ساعة شيطان" شخصية شاب خريج كلية تجارة هدفه الوحيد جمع المال بطرق غير مشروعة حيث يرى أن هذا الأمر يرفع من شأنه أمام المجتمع كما أكد فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، فيلم "ساعة شيطان" من بطولة باسم سمرة، محمد عز، مى القاضى، إسلام ابراهيم، أحمد سلطان، نانسي صلاح، منى ممدوح، منة بدر تيسير، تأليف أحمد عثمان، ومن إخراج إبرام نشأت، وتدور الأحداث فى إطار من التشويق والإثارة حول مجموعة شباب تدفعهم الظروف لمصير مجهول يتحكم به شيطان من الإنس متمثل في تطبيق إلكتروني خبيث يتسلل إلى هواتفهم الذكية ويسيطر على حياتهم ويقودهم إلى الهاوية.





وكان العمل قد توقف منذ فترة بسبب انشغال مخرجه إبرام نشأت بالانتهاء من تصوير فيلمه الآخر "زنزانة 7" المقرر طرحه فى الفترة المقبلة، إضافة إلى استكماله عمليات المونتاج للمشاهد الأخيرة وتجهيزة للعرض.

وصور أبطال الفيلم بعض المشاهد قبل التوقف، وكانت فى المقطم وجمعت بين معظم الفنانين المشاركين فى العمل، مع اتخاذ كل الإجراءات الاحترازية بين فريق العمل امام وخلف الكاميرا، على أن يتم تحديد موعد طرح الفيلم فور الانتهاء من تصويره، وسيكون ذلك بعد عودة فتح دور العرض السينمائي بكامل طاقتها.

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وكانت آخر أعمال الفنان مصطفى أبو سريع مسلسل "ولاد امبابة" الذى شارك فى بطولته مع عدد من الفنانين، منهم فريدة سيف النصر ولطفى لبيب وأحمد شيبة وسعد الصغير وشمس ونادر أبو الليف وبرلنتى فؤاد وعبد الله مشرف ومراد فكرى ومحمود فارس وعمرو رمزى وهانى الأسمر وإسماعيل فرغلى ومحمد فاروق ونجوم فرق المهرجانات أوكا وأورتيجا ويسرا المسعودى وبوسى شاهين، وآخرون ومن تأليف أيمن بكرى، وإخراج ممدوح زكى، وينتمى إلى طبيعة الأعمال الكوميدية وتم طرحه في موسم رمضان الماضى .



