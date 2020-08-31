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فيديو لسيدة تعتدى على ضابط لرفضها ارتداء الكمامة بالمحكمة يثير غضب السوشيال ميديا

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تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي فيديو يتضمن مشادة كلامية بين ضابط برتبة مقدم، وسيدة زعمت أنها مستشار بالأمم المتحدة ووجهت الأخيرة للضابط السباب ومزقت رتبته الميرى، حيث انتشر الفيديو على كافة مواقع السوشيال ميديا، الذى يطالب فيه الضابط السيدة، أن ترتدى الكمامة، فما كان منها أن حدثته بطريقة غير لائقة.

وتابعت السيدة: "أنا مستشار وعضو أمم متحدة"، فطالبها بإبراز الكارنية الخاص بها، ولكنها رفضت قائلة "والله ما هتاخد كارنيهاتى"، فقال لها "أنا هضطر أجيب شرطية وأكلبشك"، فما كان من السيدة إلا أنها قامت بسبه بألفاظ نابية، فسحب منها هاتفها المحمول، فقامت بتمزيق رتبته التى يضعها على كتفه فى بدلته الشرطية، متعدية عليه.

أُثناء الواقعة
أُثناء الواقعة

 

السيدة تتعدى على الضابط
السيدة تتعدى على الضابط
جانب من الواقعة
جانب من الواقعة

الفيديو آثار غضب رواد مواقع التواصل الاجتماعى، وطالبوا بأن يتم التعامل مع هذه السيدة وفقا للقانون، وبتهمة التعدى على ضابط شرطة أثناء تأدية عمله، لا سيما أنه لم يعاملها بشكل سيء، ولكنها طالبها أولا بارتداء الكمامة، وأن تبرز "الكارنيه" الخاص بها، معربين عن استياءهم من الطريقة التى تحدثت بيها السيدة، ونبرتها المتعالية.

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فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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